Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Тюменская область была выбрана зоной карантина для эвакуации граждан из Китая, так как оказалась наиболее готовым для этого регионом, сообщил в четверг в ходе ответа на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.

"Когда президентом страны было принято решение об эвакуации наших сограждан из Китая, федеральный штаб обратился во многие регионы России. Я знаю точно: ни один регион не отказался от предоставления такой помощи. Все регионы проанализировали по совокупности факторов, и так случилось, что наиболее готовым регионом оказалась Тюменская область. Факторы, по которым это оценивалось, были направлены только на одно: обеспечить безопасность пребывания эвакуированных граждан, а самое главное – безопасность жителей региона, в который такая эвакуация должна быть осуществлена", - сказал Моор.

Он добавил, что санаторий, куда эвакуировали людей из Китая, изначально строился как туберкулезный. Однако властям пришлось предпринять некоторые дополнительные меры, чтобы подготовить его к приему граждан.

Губернатор также уточнил, что при принятии решения оценивался уровень готовности специалистов, которые могли бы в короткий срок собраться и работать в условиях карантина и нести определенные риски.

"Такое решение было принято, и мы его исполнили", - заключил глава региона.