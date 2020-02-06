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2020-02-06T17:19+0300
https://ria.ru/20200206/1564362582.html
Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая
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РИА Новости

Моор объяснил, почему Тюмень выбрали для эвакуации граждан из Китая

17:19 06.02.2020
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© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса / Перейти в фотобанкЛечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
© Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса
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Лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Тюменская область была выбрана зоной карантина для эвакуации граждан из Китая, так как оказалась наиболее готовым для этого регионом, сообщил в четверг в ходе ответа на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривает лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Вчера, 17:09
Тюменский губернатор восхитился врачами, работающими в зоне карантина
"Когда президентом страны было принято решение об эвакуации наших сограждан из Китая, федеральный штаб обратился во многие регионы России. Я знаю точно: ни один регион не отказался от предоставления такой помощи. Все регионы проанализировали по совокупности факторов, и так случилось, что наиболее готовым регионом оказалась Тюменская область. Факторы, по которым это оценивалось, были направлены только на одно: обеспечить безопасность пребывания эвакуированных граждан, а самое главное – безопасность жителей региона, в который такая эвакуация должна быть осуществлена", - сказал Моор.
Он добавил, что санаторий, куда эвакуировали людей из Китая, изначально строился как туберкулезный. Однако властям пришлось предпринять некоторые дополнительные меры, чтобы подготовить его к приему граждан.
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Губернатор также уточнил, что при принятии решения оценивался уровень готовности специалистов, которые могли бы в короткий срок собраться и работать в условиях карантина и нести определенные риски.
"Такое решение было принято, и мы его исполнили", - заключил глава региона.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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Распространение нового коронавирусаАлександр МоорТюменская областьОбщество
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