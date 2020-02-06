Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение российских детей

"Сегодня состоялась рабочая встреча Анны Кузнецовой с супругой президента Сирийской Арабской Республики Асмой аль-Асад. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере защиты прав детей. Анна Кузнецова рассказала о реализации плана по возвращению российских детей из зон боевых действий, о работе, которая проводится с ними и их новыми семьями и опекунами", - говорится в сообщении.

"Об этом важно напоминать, потому что нередко в современном мире забывают о человечности, гуманизме. Вы в своей деятельности исходите из того понимания, что несёте ответственность за этих детей, что этим детям необходима помощь не только в том, чтобы вернуться на родину, но и для того, чтобы успешно интегрировать их в российское общество, передать им традиции и культуру России. Такой подход позволяет сделать из этих детей полноценных представителей российского общества, патриотами страны", - сказала Асад, слова которой приводит пресс-служба.