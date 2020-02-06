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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T17:18+0300
https://ria.ru/20200206/1564362506.html
Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение российских детей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155168/73/1551687378_0:269:2967:1938_1036x0_80_0_0_334e1a6e30f9ab8538f75a5fb8904dcc.jpg
РИА Новости

Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение российских детей

17:18 06.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вопросы по возвращению на родину российских детей из тюрем и неподконтрольных государству лагерей в Сирии обсудила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова с супругой президента Сирии Асмой Асад, сообщила РИА Новости пресс-служба детского омбудсмена.
Кузнецова находится в Сирии с рабочим визитом.
"Сегодня состоялась рабочая встреча Анны Кузнецовой с супругой президента Сирийской Арабской Республики Асмой аль-Асад. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере защиты прав детей. Анна Кузнецова рассказала о реализации плана по возвращению российских детей из зон боевых действий, о работе, которая проводится с ними и их новыми семьями и опекунами", - говорится в сообщении.
Омбудсмен подчеркнула, что все вернувшиеся в Россию дети находятся в родственных семьях, устроены в детские сады и школы, проходят необходимые программы по реабилитации, адаптации и социализации под присмотром специалистов – врачей, психологов, педагогов.
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Асма Асад назвала такую работу "вершиной гуманизма и человечности".
"Об этом важно напоминать, потому что нередко в современном мире забывают о человечности, гуманизме. Вы в своей деятельности исходите из того понимания, что несёте ответственность за этих детей, что этим детям необходима помощь не только в том, чтобы вернуться на родину, но и для того, чтобы успешно интегрировать их в российское общество, передать им традиции и культуру России. Такой подход позволяет сделать из этих детей полноценных представителей российского общества, патриотами страны", - сказала Асад, слова которой приводит пресс-служба.
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Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. Накануне сайт уполномоченного сообщил, что с декабря 2018 года 122 российских ребенка были возвращены из Ирака и 8 - из Сирии. В четверг стало известно, что уполномоченный вывезла 35 детей из лагеря беженцев на севере Сирии "Аль-Холь", который неподконтролен государству, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
В сентябре 2019 года в ходе предыдущего визита Кузнецовой в Дамаск была достигнута договоренность о сотрудничестве с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в возвращении российских детей с территории Сирии на родину.
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Война в СирииАсма АсадАнна КузнецоваВойна в СирииБашар АсадВладимир ПутинСирияОбщество
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