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В ГД оценили отказ государственных компаний Польши от российского угля
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РИА Новости

В ГД оценили отказ государственных компаний Польши от российского угля

17:18 06.02.2020 (обновлено: 17:20 06.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПавел Завальный
Павел Завальный
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Павел Завальный. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отказ государственных компаний Польши от закупок российского угля не будет критичным для российской отрасли, при этом в будущем компаниям в РФ стоит ожидать снижения таких поставок в Европу в целом из-за отказа от использования там угля, заявил РИА Новости глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный.
Ранее активисты шахтерского профсоюза "Август 80" перекрыли железнодорожную линию у принадлежащей компании Tauron электростанции "Лазиска", протестуя против импорта угля из РФ. Профсоюзы планируют 17 февраля начать предупредительную забастовку, а 28 февраля - уличную акцию протеста в Варшаве. Они требуют повышения зарплат и прекращения снижения добычи угля. Ранее в четверг министр госактивов Польши Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь из-за рубежа, в том числе из России.
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Власти Польши заявили, что не намерены отказываться от угля в энергетике
"Надо посмотреть, сколько мы поставляли в Польшу угля энергетического. Дело в том, что в Польше большая доля электроэнергии вырабатывается на угле. У них угли, которые добываются, более низкого качества. Наши угли значительно лучше. Поэтому они закупали, цена-качество, а главное - экология. Надо посмотреть, сколько поставлялось, там небольшие на объем поставки, не будет (большой потери - ред.) выручки у наших компаний. Некритично", - сказал Завальный.
Он также считает, что в целом экспорт угля в Европу из РФ постепенно будет снижаться за счет перехода там угольной генерации на газовую или возобновляемые источники энергии.
Как следует из материалов Минэнерго РФ со ссылкой на данные компаний-производителей и экспортеров угля, по итогам 2018 года поставки в Польшу выросли на 3,8 миллиона тонн (+49,3%). Таким образом, в 2018 году экспорт в Польшу составил порядка 11,5 миллиона тонн угля.
По предварительным данным польской стороны, в 2019 году импорт угля в Польшу составил 18-19 миллионов тонн, и более 70% этого объема ввезено из России. Основные госкомпании, импортирующие уголь из России в Польшу, - Węglokoks ("Углекокс") и Польская энергетическая группа (PGE).
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Павел ЗавальныйМинистерство энергетики РФГосдума РФПольшаРоссияВ мире
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