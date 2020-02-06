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В Челябинске прокомментировали идею отмены мероприятий БРИКС и ШОС
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РИА Новости

В Челябинске прокомментировали идею отмены мероприятий БРИКС и ШОС

17:18 06.02.2020
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© Depositphotos / BGodunoffПанорама Челябинска
Панорама Челябинска
© Depositphotos / BGodunoff
ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. Решения относительно проведения событий международного уровня в Челябинской области принимаются на федеральном уровне, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона в ответ на просьбу прокомментировать идею об отмене мероприятий ШОС и БРИКС в 2020 году.
Ранее местный юрист Лев Большаков обратился к губернатору региона Алексею Текслеру с просьбой отменить мероприятия саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году в Челябинске из-за угрозы коронавируса.
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"Соответствующее обращение поступило в Управление по работе с обращениями граждан правительства Челябинской области. Но решение относительно проведения мероприятий международного уровня принимаются на федеральном уровне", - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
В июле 2019 года президент России Владимир Путин на встрече с Текслером сообщил, что саммиты БРИКС и ШОС из-за роста числа участников пройдут в Санкт-Петербурге, а не в Челябинске, как планировалось ранее. При этом глава государства добавил, что другие мероприятия в рамках председательства России в этих организациях состоятся в Челябинске. Текслер позже пояснял, что в Челябинске пройдут 20 мероприятий, заявленных участников – более 3 тысяч человек. Так, 19-21 мая в рамках саммитов состоится форум глав регионов стран ШОС, ожидается в том числе участие делегации из Китая.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
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Алексей ТекслерБРИКСШОСЧелябинская областьВ мире
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