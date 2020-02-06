Тюменский губернатор рассказал об отборе врачей для работы в карантине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Число медиков, вызвавшихся работать с эвакуированными под Тюмень из Китая из-за коронавируса, было больше, чем требовалось, сообщил в четверг в ходе ответов на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
"Мы отбирали людей, имеющих большой опыт работы с инфекциями. И, безусловно, это было добровольно. Число людей, которые были готовы работать, превысило число необходимых специалистов", - сказал Моор.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV