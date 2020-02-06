Источник: гендиректор "МиГа" Тарасенко возглавил компанию "Сухой"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава РСК "МиГ" Глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко назначен генеральным директором компании " Сухой ", сообщил РИА Новости в четверг источник в авиастроительной отрасли.

"Илья Сергеевич Тарасенко возглавил компанию "Сухой", - сказал собеседник агентства.

О том, что "Сухой" может возглавить именно Тарасенко, агентству неделю назад рассказал другой источник в отрасли. По словам собеседника, заседание совета директоров "Сухого", на котором планировалось рассмотреть этот вопрос, перенесено на следующую (то есть текущую) неделю, но причина переноса не называлась.

До этого еще один источник сообщил агентству, что прежний генеральный директор "Сухого" Игорь Озар покинет свой пост, а заседание совета директоров компании по этому вопросу планировалось провести 30 января. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) информацию об отставке тогда назвали слухами, однако позднее о планируемом в четверг заседании совета директоров сообщил сайт раскрытия корпоративной информации.