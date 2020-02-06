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Источник: гендиректор "МиГа" Тарасенко возглавил компанию "Сухой"
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РИА Новости

Источник: гендиректор "МиГа" Тарасенко возглавил компанию "Сухой"

17:13 06.02.2020 (обновлено: 17:18 06.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковГенеральный директор АО "Российская самолетостроительная Корпорация "МиГ" Илья Тарасенко
Генеральный директор АО Российская самолетостроительная Корпорация МиГ Илья Тарасенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Генеральный директор АО "Российская самолетостроительная Корпорация "МиГ" Илья Тарасенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава РСК "МиГ" Илья Тарасенко назначен генеральным директором компании "Сухой", сообщил РИА Новости в четверг источник в авиастроительной отрасли.
"Илья Сергеевич Тарасенко возглавил компанию "Сухой", - сказал собеседник агентства.
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О том, что "Сухой" может возглавить именно Тарасенко, агентству неделю назад рассказал другой источник в отрасли. По словам собеседника, заседание совета директоров "Сухого", на котором планировалось рассмотреть этот вопрос, перенесено на следующую (то есть текущую) неделю, но причина переноса не называлась.
До этого еще один источник сообщил агентству, что прежний генеральный директор "Сухого" Игорь Озар покинет свой пост, а заседание совета директоров компании по этому вопросу планировалось провести 30 января. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) информацию об отставке тогда назвали слухами, однако позднее о планируемом в четверг заседании совета директоров сообщил сайт раскрытия корпоративной информации.
Компания "Сухой" (входит в ОАК) - один из крупнейших российский авиационных холдингов, включает ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении - от проектирования до послепродажного обслуживания. Среди разработок компании такие самолеты, как Су-34, Су-35 и Су-57.
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Илья ТарасенкоСухой (холдинговая компания)МиГ (корпорация)РоссияЭкономика
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