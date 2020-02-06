У приехавшего из Китая в Кострому мужчины не обнаружили коронавирус

"В ходе детального изучения анамнеза, консультаций с Роспотребнадзором было выяснено, что гражданин прибыл из Китая 3 января. Инкубационный период болезни - две недели, поэтому речь о коронавирусе идти не может. На сегодняшний день у пациента подтвержденный диагноз - нижнедолевая пневмония", - проинформировал Нечаев. Он отметил, что сейчас пациент чувствует себя хорошо, температура спала.