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У приехавшего из Китая в Кострому мужчины не обнаружили коронавирус
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РИА Новости

У приехавшего из Китая в Кострому мужчины не обнаружили коронавирус

17:11 06.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Вернувшийся недавно из Китая мужчина госпитализирован в Костроме с признаками ОРВИ, но медики исключили у него диагноз коронавирус, сообщил журналистам в четверг директор департамента здравоохранения региона Евгений Нечаев.
"Вчера в поликлинику на Фестивальной обратился мужчина с признаками острого респираторного заболевания. При этом выяснилось, что гражданин прибыл к нам из Китая, поэтому было принято решение провести все противоэпидемические мероприятия", - рассказал Нечаев.
По его словам, пациент был доставлен в окружную больницу №2 Костромского округа, в инфекционное отделение, как того требуют нормативные документы.
"В ходе детального изучения анамнеза, консультаций с Роспотребнадзором было выяснено, что гражданин прибыл из Китая 3 января. Инкубационный период болезни - две недели, поэтому речь о коронавирусе идти не может. На сегодняшний день у пациента подтвержденный диагноз - нижнедолевая пневмония", - проинформировал Нечаев. Он отметил, что сейчас пациент чувствует себя хорошо, температура спала.
Власти не уточняют, является ли заболевший жителем Костромы, но отмечают, что он гражданин РФ.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыРоспотребнадзорВОЗКитайКостромаВ мире
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