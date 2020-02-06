Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-06T17:11+0300
https://ria.ru/20200206/1564362019.html
Муфтий: задачи созданного США Альянса религиозных свобод непонятны
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40815/95/408159534_0:241:3073:1969_1036x0_80_0_0_0e57e8ea27281fedaf3c1d1ecfad2d16.jpg
РИА Новости

Муфтий: задачи созданного США Альянса религиозных свобод непонятны

17:11 06.02.2020
344
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВидеомост Москва - Симферополь на тему: "Ситуация с правами человека в Крыму"
Видеомост Москва - Симферополь на тему: Ситуация с правами человека в Крыму
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Созданный Альянс религиозных свобод может превратиться в некий "надрелигиозный институт", который США и другие западные страны могут использовать в качестве еще одного инструмента влияния во внешнеполитической сфере, предположил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.
Крестик
Вчера, 05:13Религия и мировоззрение
Страны Балтии, Грузия и Украина вошли в альянс религиозных свобод
"Мы сами задаемся вопросом, из-за чего родилась инициатива создания такой структуры, потому что не очень понятны ее цели и задачи. Вероятно, она станет неким таким не только надгосударственным, но и надрелигиозным институтом, и почему-то судьбу религиозных организаций, вопросы религий будут решать министры государств", - сказал Крганов РИА Новости.
По его словам, если посмотреть список тех стран, которые представлены в альянсе, то большинство из них и так входит в различные международные организации под эгидой США. В организации представлены, например, страны НАТО.
Муфтий считает, что российские властные структуры, занимающиеся международной деятельностью, прежде всего МИД РФ, должны обратить особое внимание на создание новой структуры и более усиленно "проводить мониторинг, анализ того, как активно сегодня Запад пытается использовать в своей внешнеполитической и иной деятельности религиозную тематику".
"Это может стать некой проблемой и угрозой для нашей страны, и этот фактор нужно держать в фокусе внимания. В последнее время полем таких глобальных экспериментов, идеологически направленных, религиозных, становится уже не только Ближний Восток – а к чему там все привело, мы прекрасно видим, - но сегодня это перекинулось и на страны Европы", - отметил собеседник агентства.
В частности, он обратил внимание на то, что лидеры ряда европейских государств "в угоду каким-то неолиберальным ценностям не способствуют сохранению религиозных традиций своих стран, идет некая дехристианизация, и так далее". "Сегодня верующим людям все сложнее вести религиозный образ жизни, потому что вмешательство в жизнь политики мешает, размываются религиозные понятия. Это уже не жизнь верующего с Богом, работа внутри, изменение себя, – религия уже стала некой частью политики, и это нас, конечно же, беспокоит", - добавил мусульманский деятель.
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
3 февраля, 17:52Религия и мировоззрение
Доклад о соблюдении прав мусульман в РФ представят в феврале
Крганов также напомнил, что госдепартамент США ежегодно печатает отчеты о религиозных свободах, и религиозные деятели России, представители разных конфессий уже не раз заявляли, что "не согласны с теми оценками, которые дают там дипломаты, – они не соответствуют реальной действительности". "Мы не говорим, что совсем нет проблем, они есть, но не в той политизированной степени, в которой пишут эти доклады", - признал муфтий.
Тем не менее он не исключил, что упомянутая инициатива все же может дать какие-то положительные итоги: "это покажет время".
По информации сайта Госдепартамента США, 5 февраля госсекретарь США Майк Помпео выступил на ужине Альянса религиозных свобод, где присутствовали представители стран-участников Альянса. Он отметил, что недавно вернулся из поездки в Восточную Европу и Центральную Азию, где встретился с представителями так называемой Православной церкви Украины, которые "борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России". Ожидается, что ближайшая встреча в рамках Альянса пройдет в июле 2020 года в Варшаве на уровне МИД стран-участниц.
Вахтанг Кипшидзе
Вчера, 15:10Религия и мировоззрение
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
1211020
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеМайк ПомпеоАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеМИД РФРИА НовостиМоскваСШАГрузиярелигияВ мире
Популярные комментарии
Чего тут непонятно... Клерикализация общества увеличивает риск возникновения религиозных войн. Клерикалы доиграются.
6 февраля, 17:18
vvab6
1300000
Рекомендуем
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала программу нового правительства Косово
Павел Завальный
В ГД оценили отказ государственных компаний Польши от российского угля
Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 октября 2018
Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Вид на Кишинев
Молдавия хочет возобновить диалог с Россией
Маруся Зверобой
Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что он был на ее допросе
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
В МИД оценили закупку Великобританией противолодочных самолетов
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Небоскребы делового центра Москва-сити
Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
Турецкий военный с флагом на территории Сирии
Турция продолжает перебрасывать бронетехнику в Идлиб, сообщили СМИ
Каски шахтеров
В Швеции около 130 человек оказались заблокированы в шахте
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Сотрудник полиции в Ираке
Источник: в Ираке застрелили влиятельного сторонника шиитского лидера
Одна из улиц старого города в Вильнюсе
Посольство оценило доклад литовских спецслужб о "российской угрозе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
Лента новостейМолния