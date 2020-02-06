Муфтий: задачи созданного США Альянса религиозных свобод непонятны

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Созданный Альянс религиозных свобод может превратиться в некий "надрелигиозный институт", который США и другие западные страны могут использовать в качестве еще одного инструмента влияния во внешнеполитической сфере, предположил председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

"Мы сами задаемся вопросом, из-за чего родилась инициатива создания такой структуры, потому что не очень понятны ее цели и задачи. Вероятно, она станет неким таким не только надгосударственным, но и надрелигиозным институтом, и почему-то судьбу религиозных организаций, вопросы религий будут решать министры государств", - сказал Крганов РИА Новости.

По его словам, если посмотреть список тех стран, которые представлены в альянсе, то большинство из них и так входит в различные международные организации под эгидой США. В организации представлены, например, страны НАТО.

Муфтий считает, что российские властные структуры, занимающиеся международной деятельностью, прежде всего МИД РФ, должны обратить особое внимание на создание новой структуры и более усиленно "проводить мониторинг, анализ того, как активно сегодня Запад пытается использовать в своей внешнеполитической и иной деятельности религиозную тематику".

"Это может стать некой проблемой и угрозой для нашей страны, и этот фактор нужно держать в фокусе внимания. В последнее время полем таких глобальных экспериментов, идеологически направленных, религиозных, становится уже не только Ближний Восток – а к чему там все привело, мы прекрасно видим, - но сегодня это перекинулось и на страны Европы", - отметил собеседник агентства.

В частности, он обратил внимание на то, что лидеры ряда европейских государств "в угоду каким-то неолиберальным ценностям не способствуют сохранению религиозных традиций своих стран, идет некая дехристианизация, и так далее". "Сегодня верующим людям все сложнее вести религиозный образ жизни, потому что вмешательство в жизнь политики мешает, размываются религиозные понятия. Это уже не жизнь верующего с Богом, работа внутри, изменение себя, – религия уже стала некой частью политики, и это нас, конечно же, беспокоит", - добавил мусульманский деятель.

Крганов также напомнил, что госдепартамент США ежегодно печатает отчеты о религиозных свободах, и религиозные деятели России, представители разных конфессий уже не раз заявляли, что "не согласны с теми оценками, которые дают там дипломаты, – они не соответствуют реальной действительности". "Мы не говорим, что совсем нет проблем, они есть, но не в той политизированной степени, в которой пишут эти доклады", - признал муфтий.

Тем не менее он не исключил, что упомянутая инициатива все же может дать какие-то положительные итоги: "это покажет время".