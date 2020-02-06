В Швеции около 130 человек оказались заблокированы в шахте

В Коми нашли тела двух шахтеров, пропавших после пожара в 2019 году

В Коми нашли тела двух шахтеров, пропавших после пожара в 2019 году

"Происходит выделение дыма из-за возгорания оборудования на глубине 852 метра под землей. Мы действуем согласно инструкции, все сотрудники находятся в укрытии, на месте работают спасательные службы", - заявила журналистам представитель шахты Йенни Готтхардсон.

Шахта оборудована 46 комнатами для укрытия, запаса кислорода в которых должно хватить на 239 человек на 8 часов. Внутри шахты также находятся два пожарных автомобиля и один автомобиль скорой помощи.