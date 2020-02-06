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В Швеции около 130 человек оказались заблокированы в шахте
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РИА Новости

В Швеции около 130 человек оказались заблокированы в шахте

17:09 06.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски шахтеров
Каски шахтеров
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Каски шахтеров. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 6 фев - РИА Новости. Около 130 человек оказались заблокированы в шахте Гарпенберг на севере Швеции из-за пожара, сообщает издание Aftobladet со ссылкой на представителя компании Boliden, владеющей шахтой.
При этом по данным полиции, которые приводит телеканал SVT, под землей находятся от 70 до 80 человек.
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"Происходит выделение дыма из-за возгорания оборудования на глубине 852 метра под землей. Мы действуем согласно инструкции, все сотрудники находятся в укрытии, на месте работают спасательные службы", - заявила журналистам представитель шахты Йенни Готтхардсон.
На данный момент известно об одном пострадавшем из-за вдыхания дыма.
Шахта оборудована 46 комнатами для укрытия, запаса кислорода в которых должно хватить на 239 человек на 8 часов. Внутри шахты также находятся два пожарных автомобиля и один автомобиль скорой помощи.
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