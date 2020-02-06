Власти рассказали о работе карантинной зоны под Тюменью

Отставить панику! Как не бояться коронавируса В военное время с паникерами не церемонились, потому что за панику на поле боя можно заплатить жизнью, и не только своей. Сейчас, к счастью, мир, но страх все равно может брать верх и управлять экономиками целых регионов.