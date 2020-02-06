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Власти рассказали о работе карантинной зоны под Тюменью
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РИА Новости

Власти рассказали о работе карантинной зоны под Тюменью

17:05 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Пациенты, прибывшие из Китая и находящиеся сейчас в зоне карантина под Тюменью, при появлении симптомов коронавируса будут изолированы, сообщил в четверг в ходе ответа на вопросы жителей региона губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
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"Все, кто разместился в санатории, ежедневно осматриваются врачами. Они опрашиваются, их осматривают на симптомы, меряют им температуру. На данный момент ни у кого признаков заболевания не выявлено. За детьми наблюдает педиатр. Если появляется температура или другие признаки заболевания, пациента сразу изолируют", - сказал Моор.
Так, по его словам, в ночь на четверг у двоих пациентов – мужчины и девушки – поднялась температура, и их оперативно перевезли в инфекционную больницу, где за ними продолжается наблюдение.
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"Особенность работы в карантине в том, что весь обслуживающий персонал находится в санатории без возможности его покинуть. В здание можно зайти, выйти нельзя", - отметил губернатор.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаАлександр МооркоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВОЗТюменская областьТюменьОбщество
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