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В ГД оценили возможность картельного сговора аптек из-за коронавируса
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РИА Новости

В ГД оценили возможность картельного сговора аптек из-за коронавируса

16:58 06.02.2020 (обновлено: 16:59 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевОбъявления о наличии одноразовых масок на двери аптеки
Объявления о наличии одноразовых масок на двери аптеки
© РИА Новости / Алексей Майшев
Объявления о наличии одноразовых масок на двери аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Аптечные сети и поставщики могли заключить картельный сговор на фоне массового повышения цен на медицинские защитные маски из-за коронавируса, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (фракция "Единая Россия").
Ранее сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил официальное обращение в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости. В понедельник Старшинов еще раз обратился в ФАС с просьбой ускорить проверку. Координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко заявляла, что ЕР с февраля по апрель 2020 года будет проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на маски. По итогам проверок партия при участии региональных органов здравоохранения и антимонопольных ведомств разработает меры по сдерживанию цен на указанные товары.
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"Это вполне может быть картельный сговор. Для этого ФАС и будет проводить проверки аптечных сетей и поставщиков. Я думаю, что в ситуации, когда существует угроза непосредственно самочувствию россиян, все будет сделано максимально быстро", – сказала Бессараб в эфире "Первого канала".
По ее словам, в действиях аптечных сетей присутствует схема, по которой возбуждается спрос и предлагается товар по завышенной цене. Это является признаком картельного сговора, заключила депутат.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.
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О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число умерших от коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаСветлана БессарабкоронавирусыГосдума РФЕдиная РоссияКитайРоссияОбщество
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