В ГД оценили возможность картельного сговора аптек из-за коронавируса

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Аптечные сети и поставщики могли заключить картельный сговор на фоне массового повышения цен на медицинские защитные маски из-за Аптечные сети и поставщики могли заключить картельный сговор на фоне массового повышения цен на медицинские защитные маски из-за коронавируса , заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб (фракция "Единая Россия").

Ранее сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил официальное обращение в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости. В понедельник Старшинов еще раз обратился в ФАС с просьбой ускорить проверку. Координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко заявляла, что ЕР с февраля по апрель 2020 года будет проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на маски. По итогам проверок партия при участии региональных органов здравоохранения и антимонопольных ведомств разработает меры по сдерживанию цен на указанные товары.

"Это вполне может быть картельный сговор. Для этого ФАС и будет проводить проверки аптечных сетей и поставщиков. Я думаю, что в ситуации, когда существует угроза непосредственно самочувствию россиян, все будет сделано максимально быстро", – сказала Бессараб в эфире "Первого канала"

По ее словам, в действиях аптечных сетей присутствует схема, по которой возбуждается спрос и предлагается товар по завышенной цене. Это является признаком картельного сговора, заключила депутат.

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.

Путин в среду на совещании с правительством предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.