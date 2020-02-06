Virgin Atlantic отменила рейсы в Шанхай до 28 марта из-за коронавируса

ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Британская авиакомпания Британская авиакомпания Virgin Atlantic продлила отмену ежедневных рейсов Лондон-Шанхай до 28 марта в связи с продолжающимся распространением коронавируса в КНР, говорится в заявлении авиаперевозчика.

В январе авиакомпания приостановила вылеты из аэропорта Хитроу в Шанхай на две недели, начиная со 2 февраля.

"Учитывая новую рекомендацию МИД Великобритании, растущие ограничения на въезд в материковый Китай и наше пристальное внимание к безопасности, Virgin Atlantic решила продлить приостановку полетов Хитроу-Шанхай до 28 марта", - говорится в заявлении.

Virgin Atlantic пообещала возместить стоимость билетов пассажирам, планировавшим полеты в указанный период.

Ранее другая британская авиакомпания British Airways (BA) также приостановила полеты в материковый Китай до 29 февраля.

В настоящее время авиасообщение между Великобританией и КНР поддерживают три авиаперевозчика: Air China, China Eastern и China Southern.