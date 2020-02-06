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2020-02-06T16:54+0300
https://ria.ru/20200206/1564361307.html
Virgin Atlantic отменила рейсы в Шанхай до 28 марта из-за коронавируса
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РИА Новости

Virgin Atlantic отменила рейсы в Шанхай до 28 марта из-за коронавируса

16:54 06.02.2020
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CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin AtlanticСамолет авиакомпании Virgin Atlantic
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic
CC BY 2.0 / Mark Harkin Boeing 787-9 Virgin / Boeing 787-9 Dreamliner Virgin Atlantic
Самолет авиакомпании Virgin Atlantic. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости, Наталья Копылова. Британская авиакомпания Virgin Atlantic продлила отмену ежедневных рейсов Лондон-Шанхай до 28 марта в связи с продолжающимся распространением коронавируса в КНР, говорится в заявлении авиаперевозчика.
В январе авиакомпания приостановила вылеты из аэропорта Хитроу в Шанхай на две недели, начиная со 2 февраля.
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"Учитывая новую рекомендацию МИД Великобритании, растущие ограничения на въезд в материковый Китай и наше пристальное внимание к безопасности, Virgin Atlantic решила продлить приостановку полетов Хитроу-Шанхай до 28 марта", - говорится в заявлении.
Virgin Atlantic пообещала возместить стоимость билетов пассажирам, планировавшим полеты в указанный период.
Ранее другая британская авиакомпания British Airways (BA) также приостановила полеты в материковый Китай до 29 февраля.
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