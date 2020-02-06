Число случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме достигло 12

В ноябре в составе группы из восьми работников японской компании 23-летняя девушка ездила в китайский город Ухань для прохождения профессионального обучения. В январе сотрудники вернулись во Вьетнам, после чего их на такси из аэропорта отвезли на корпоративную встречу. В итоге пятеро сотрудников заболели новым коронавирусом и сейчас проходят лечение. При этом один из них выздоровел и был выписан из больницы.
Последние случаи заражения были зафиксированы в северной вьетнамской провинции Виньфук: это 49-летняя мать и 16-летняя сестра 23-летней девушки. Они почувствовали признаки заболевания 3 февраля. Медики поместили обеих в карантин, сейчас их состояние здоровья стабильно.
В субботу во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.