Число случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме достигло 12

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом во Число заразившихся новым коронавирусом во Вьетнаме достигло 12, сообщает издание VnExpress со ссылкой на минздрав страны.

В ноябре в составе группы из восьми работников японской компании 23-летняя девушка ездила в китайский город Ухань для прохождения профессионального обучения. В январе сотрудники вернулись во Вьетнам, после чего их на такси из аэропорта отвезли на корпоративную встречу. В итоге пятеро сотрудников заболели новым коронавирусом и сейчас проходят лечение. При этом один из них выздоровел и был выписан из больницы.

Последние случаи заражения были зафиксированы в северной вьетнамской провинции Виньфук: это 49-летняя мать и 16-летняя сестра 23-летней девушки. Они почувствовали признаки заболевания 3 февраля. Медики поместили обеих в карантин, сейчас их состояние здоровья стабильно.

В субботу во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.