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Число случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме достигло 12
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РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме достигло 12

16:51 06.02.2020
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© REUTERS / VNA/Dinh HangВрачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
© REUTERS / VNA/Dinh Hang
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Число заразившихся новым коронавирусом во Вьетнаме достигло 12, сообщает издание VnExpress со ссылкой на минздрав страны.
В ноябре в составе группы из восьми работников японской компании 23-летняя девушка ездила в китайский город Ухань для прохождения профессионального обучения. В январе сотрудники вернулись во Вьетнам, после чего их на такси из аэропорта отвезли на корпоративную встречу. В итоге пятеро сотрудников заболели новым коронавирусом и сейчас проходят лечение. При этом один из них выздоровел и был выписан из больницы.
Последние случаи заражения были зафиксированы в северной вьетнамской провинции Виньфук: это 49-летняя мать и 16-летняя сестра 23-летней девушки. Они почувствовали признаки заболевания 3 февраля. Медики поместили обеих в карантин, сейчас их состояние здоровья стабильно.
В субботу во Вьетнаме была объявлена эпидемия нового коронавируса, страна решила полностью приостановить авиасообщение с Китаем.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыВОЗВьетнамКитайУханьВ мире
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