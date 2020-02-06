Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T16:50+0300
https://ria.ru/20200206/1564361033.html
Соглашение о взаимной отмене виз с Катаром вступит в силу 23 февраля
https://cdn22.img.ria.ru/images/152883/25/1528832579_41:430:2917:2048_1036x0_80_0_0_210b7c81ec4f6dfea99dfd3dc0665e3c.jpg
РИА Новости

Соглашение о взаимной отмене виз с Катаром вступит в силу 23 февраля

16:48 06.02.2020 (обновлено: 16:50 06.02.2020)
198
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Соглашение о взаимной отмене виз, подписанное Россией и Катаром 27 декабря 2019 года, вступит в силу 23 февраля, говорится в сообщении МИД РФ.
"23 февраля 2020 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Государства Катар, подписанное в Москве 27 декабря 2019 года", - сообщили в российской дипломатическом ведомстве.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
18 февраля 2019, 15:29
Орешкин: Россия придерживается принципа взаимности по вопросам отмены виз
В соответствии с соглашением, граждане и России, и Катара, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз. Срок каждого пребывания не может превышать 90 дней.
"Суммарный срок разрешенного пребывания граждан России и Катара на территории другого государства без виз не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней", - уточнили в МИД РФ.
Подписание соответствующего соглашения состоялось 27 декабря в Москве с участием замглавы МИД РФ Михаила Богданова и генсекретаря МИД Катара Ахмеда аль-Хаммади.
Министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
20 ноября 2019, 12:55Туризм
МИД Бахрейна: соглашение о безвизовом режиме с Россией почти готово
500000
Обсудить 0
ТуризмМИД РФКатарРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции в Ираке
Источник: в Ираке застрелили влиятельного сторонника шиитского лидера
Вид на Кишинев
Молдавия хочет возобновить диалог с Россией
Полицейский в Индии
В Нью-Дели задержали насильника дочери сотрудника посольства США
Дом в Биконсфилде (Канада)
В Канаде планируют изменить правила краткосрочной аренды жилья
Круизный лайнер Westerdam
Идущий из Гонконга лайнер Westerdam отменил заход в Японию
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Великобритании подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Журнал Time поместил на обложку Си Цзиньпина в медицинской маске
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Сильвио Берлускони с супругой Вероникой Ларио
Берлускони и его бывшая жена достигли соглашения об алиментах
Павел Завальный
В ГД оценили отказ государственных компаний Польши от российского угля
Ректор Московского государственного университета имени М. В.Ломоносова Виктор Садовничий
Садовничий надеется, что Путин останется у власти после 2024 года
Небоскребы делового центра Москва-сити
Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
Игорь Галь
В Москве простятся с погибшим в Цхинвале российским советником
Наручники
Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком
Оформление полиса ОСАГО
Госдума отклонила законопроект о сроке заключения договора ОСАГО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
Лента новостейМолния