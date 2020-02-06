Соглашение о взаимной отмене виз с Катаром вступит в силу 23 февраля

"23 февраля 2020 года вступает в силу соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Государства Катар, подписанное в Москве 27 декабря 2019 года", - сообщили в российской дипломатическом ведомстве.
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В соответствии с соглашением, граждане и России, и Катара, не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории другого государства, освобождаются от требований получения виз. Срок каждого пребывания не может превышать 90 дней.
"Суммарный срок разрешенного пребывания граждан России и Катара на территории другого государства без виз не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней", - уточнили в МИД РФ.
Подписание соответствующего соглашения состоялось 27 декабря в Москве с участием замглавы МИД РФ Михаила Богданова и генсекретаря МИД Катара Ахмеда аль-Хаммади.
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