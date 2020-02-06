СМИ: Мьянма приостановила авиасообщение с континентальным Китаем

БАНГКОК, 6 фев — РИА Новости. Мьянма полностью приостановила авиасообщение с континентальными регионами Китая в связи с распространением нового коронавируса, сообщает Eleven Media.

Все авиакомпании Мьянмы, Китая и Камбоджи, выполнявшие рейсы из мьянманских аэропортов в КНР, прекратили полеты как минимум до конца февраля, пишет издание.

Страна прекратила выдавать визы по прибытии гражданам КНР в трех международных аэропортах страны еще 1 февраля.