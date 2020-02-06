СМИ: Мьянма приостановила авиасообщение с континентальным Китаем

БАНГКОК, 6 фев — РИА Новости. Мьянма полностью приостановила авиасообщение с континентальными регионами Китая в связи с распространением нового коронавируса, сообщает Eleven Media.
Все авиакомпании Мьянмы, Китая и Камбоджи, выполнявшие рейсы из мьянманских аэропортов в КНР, прекратили полеты как минимум до конца февраля, пишет издание.
Страна прекратила выдавать визы по прибытии гражданам КНР в трех международных аэропортах страны еще 1 февраля.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
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