На Урале проверят ситуацию с инвалидом, которому не выделяли памперсы

Как ранее сообщила Анастасия Васильева, ее отец Михаил Чудинов болен с 2017 года, у него тяжелое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз, он питается через зонд, полностью обездвижен, год не говорит. По ее словам, мужчине необходимы были памперсы. Семья осенью прошлого года обратились за помощью в обеспечении мужчины влаговпитывающими средствами, но их не выделяли. В январе родственники добились выделения для инвалида абсорбирующих средств - по результатам повторной медико-социальной экспертизы Чудинова включили в программу на впитывающие простыни (одна в сутки) и подгузники для взрослых (2 штуки в сутки).