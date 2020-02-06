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На Урале проверят ситуацию с инвалидом, которому не выделяли памперсы
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РИА Новости

На Урале проверят ситуацию с инвалидом, которому не выделяли памперсы

16:43 06.02.2020
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© РИА Новости / Александр УткинИнвалидная коляска в коридоре
Инвалидная коляска в коридоре
© РИА Новости / Александр Уткин
ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев – РИА Новости. Прокуратура в Челябинске проверяет, как соблюдались права на обеспечение средствами реабилитации инвалида первой группы Михаила Чудинова, для которого родственники несколько месяцев добивались выдачи памперсов, сообщили РИА Новости в пресс-центре регионального надзорного ведомства.
Как ранее сообщила Анастасия Васильева, ее отец Михаил Чудинов болен с 2017 года, у него тяжелое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз, он питается через зонд, полностью обездвижен, год не говорит. По ее словам, мужчине необходимы были памперсы. Семья осенью прошлого года обратились за помощью в обеспечении мужчины влаговпитывающими средствами, но их не выделяли. В январе родственники добились выделения для инвалида абсорбирующих средств - по результатам повторной медико-социальной экспертизы Чудинова включили в программу на впитывающие простыни (одна в сутки) и подгузники для взрослых (2 штуки в сутки).
По данным благотворительного фонда "Живи сейчас", который сопровождал Чудинова, 5 февраля мужчина умер.
"Прокуратурой Челябинской области проводится проверка соблюдения законодательства о здравоохранении, соблюдения прав инвалида при обеспечении средствами реабилитации", - сказала представитель прокуратуры.
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В настоящее время в рамках проверки сделаны соответствующие запросы, по ее результатам будет принято процессуальное решение, добавила собеседница агентства.
Ранее пресс-служба минздрава Челябинской области заявила, что "Полимедика Челябинск", куда обратились родственники Чудинова для обеспечения его памперсами, выполнила в полном объеме свои обязательства перед пациентом.
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ЧелябинскОбщество
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