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Религия и мировоззрение
2020-02-06T16:44+0300
https://ria.ru/20200206/1564360690.html
В Крыму в православных храмах проходят молебны о дожде
https://cdn22.img.ria.ru/images/151646/61/1516466106_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_0fde18d0c2f0a4236fe473218ab6b1fc.jpg
РИА Новости

В Крыму в православных храмах проходят молебны о дожде

16:42 06.02.2020 (обновлено: 16:44 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на храм-маяк Святого Николая Чудотворца в селе Малореченское Судакского района Крыма. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Молебны о ниспослании дождя проходят в крымских храмах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.
Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с нехваткой воды в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалось, что вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером с 10 февраля. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития. Последние дни в Крыму установилась затяжная дождливая погода.
"К митрополиту Лазарю обратились с просьбой провести молебен о ниспослании дождя. Поэтому в храмах начались молебны, по-моему, еще с прошлой недели, и проводятся регулярно. Молебны проходят в храмах именно в Симферопольской и Крымской епархии, по другим епархиям у меня нет информации", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, просьба о проведении молебна поступила из администрации Симферополя.
Симферопольское водохранилище
5 февраля, 11:18
В Симферополе из-за нехватки воды введут режимное водоснабжение
6123002
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Религия и мировоззрениеЮрий ГоцанюкИгорь ВайльСимферопольКрымОбщество
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