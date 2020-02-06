В Крыму в православных храмах проходят молебны о дожде

"К митрополиту Лазарю обратились с просьбой провести молебен о ниспослании дождя. Поэтому в храмах начались молебны, по-моему, еще с прошлой недели, и проводятся регулярно. Молебны проходят в храмах именно в Симферопольской и Крымской епархии, по другим епархиям у меня нет информации", - сказали РИА Новости в пресс-службе.