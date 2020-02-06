В Крыму в православных храмах проходят молебны о дожде

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Молебны о ниспослании дождя проходят в крымских храмах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.
Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с нехваткой воды в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалось, что вода будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером с 10 февраля. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития. Последние дни в Крыму установилась затяжная дождливая погода.
"К митрополиту Лазарю обратились с просьбой провести молебен о ниспослании дождя. Поэтому в храмах начались молебны, по-моему, еще с прошлой недели, и проводятся регулярно. Молебны проходят в храмах именно в Симферопольской и Крымской епархии, по другим епархиям у меня нет информации", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, просьба о проведении молебна поступила из администрации Симферополя.
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