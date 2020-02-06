Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах

Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривает лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель", где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за Введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса , сообщил в четверг губернатор Тюменской области Александр Моор

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.

"Нет, мы сделали это не специально (ввели карантин в школах). Февраль – это период, когда зачастую происходит увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Мы вводим карантин, чтобы сбить эпидемию. Это никак не связано с ситуацией с коронавирусом", - сказал Моор, отвечая на вопросы жителей региона.

По его словам, ситуация не представляет угрозы для жителей Тюменской области