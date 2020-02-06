Врачи наблюдают за состоянием десяти жителей КБР, вернувшихся из Китая

"По состоянию на 6 февраля в республику из КНР через пункты пропуска через государственную границу в других городах вернулись 10 человек. В соответствии с нормативными документами за лицами, вернувшимися из КНР, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней, все чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.