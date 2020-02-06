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Врачи наблюдают за состоянием десяти жителей КБР, вернувшихся из Китая
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РИА Новости

Врачи наблюдают за состоянием десяти жителей КБР, вернувшихся из Китая

16:36 06.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Десять жителей Кабардино-Балкарии, которые вернулись в республику из Китая, находятся под наблюдением медиков, их состояние удовлетворительное, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
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"По состоянию на 6 февраля в республику из КНР через пункты пропуска через государственную границу в других городах вернулись 10 человек. В соответствии с нормативными документами за лицами, вернувшимися из КНР, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней, все чувствуют себя удовлетворительно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, в республике проводится мониторинг эпидемиологической обстановки, во все медицинские организации разослан алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание.
"Разработан и утвержден заместителем председателя правительства Кабардино-Балкарии комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", - уточняет ведомство.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорВОЗ
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