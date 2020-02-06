Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые новым проектом КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов.

По его словам, зарплаты в стране пока не способствуют повышению взысканий за превышение скорости до пяти тысяч рублей.

Глава правительства отметил, что при рассмотрении подобных вопросов нужно учитывать, сможет ли население погасить штраф. Он призвал коллег не идти по самому простому пути, просто кратно повышая суммы взысканий.

"Привязать к МРОТ"

На прошлой неделе в Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что при МРОТ в размере 12 тысяч рублей максимальный штраф не должен составлять больше половины от этой суммы. Он выступил с предложением установить минимальное взыскание на отметке в три тысячи рублей, это четверть МРОТ.

Вместе с тем парламентарий отметил, что система фото- и видеофиксации нарушений ПДД работает "безобразно".

"То есть получается, что, например, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты", — отметил Нилов.

До 2007 года в Кодексе об административных правонарушениях штрафы исчислялись в привязке к МРОТ. В то время как минимальный размер оплаты труда составлял 1100 рублей, штрафы начинались со 100 рублей.