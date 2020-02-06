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2020-02-06T19:28+0300
https://ria.ru/20200206/1564360158.html
Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными
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РИА Новости

Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы непосильными

16:32 06.02.2020 (обновлено: 19:28 06.02.2020)
39643
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что предлагаемые новым проектом КоАП штрафы будут непосильными для автомобилистов.
По его словам, зарплаты в стране пока не способствуют повышению взысканий за превышение скорости до пяти тысяч рублей.
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Глава правительства отметил, что при рассмотрении подобных вопросов нужно учитывать, сможет ли население погасить штраф. Он призвал коллег не идти по самому простому пути, просто кратно повышая суммы взысканий.

"Привязать к МРОТ"

На прошлой неделе в Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, что при МРОТ в размере 12 тысяч рублей максимальный штраф не должен составлять больше половины от этой суммы. Он выступил с предложением установить минимальное взыскание на отметке в три тысячи рублей, это четверть МРОТ.
Вместе с тем парламентарий отметил, что система фото- и видеофиксации нарушений ПДД работает "безобразно".
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"То есть получается, что, например, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты", — отметил Нилов.
До 2007 года в Кодексе об административных правонарушениях штрафы исчислялись в привязке к МРОТ. В то время как минимальный размер оплаты труда составлял 1100 рублей, штрафы начинались со 100 рублей.
Согласно действующей норме, административный штраф выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, за исключением ряда случаев.
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Михаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
Господа. Нужно хорошо организовывать дорожное движение и не говорить вообще о минимальной зарплате по этому поводу. Человек должен сам отдавать себе отчет может ли он погасить штраф при безрассудном и невнимательном стиле вождения. Всегда нужно быть внимательным на дорогах. Превышение скорости почти равно ДТП. Сколько можно себя обманывать 20-40 км превышения? Больше погрешности прибора измерения- штраф от 5000.
6 февраля, 17:12
Youri Komissarenko
14000042
и можно будет вообще не добывать нефть. на штрафах 5000р поднимется российская экономика. везде стоят знаки 40
6 февраля, 17:22
d.denisbds71 .
4740004
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