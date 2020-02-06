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США рассмотрят перевод Белоруссии в категорию рыночных экономик
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РИА Новости

США рассмотрят перевод Белоруссии в категорию рыночных экономик

16:32 06.02.2020 (обновлено: 16:54 06.02.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoПосольство США в Минске
Посольство США в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Минторг США начал процедуру анализа целесообразности перевода Белоруссии в категорию стран с рыночной экономикой, сообщило в четверг белорусское министерство экономики.
Ранее правительство Белоруссии решило нанять в США юристов Crowell & Moring, которые будут сопровождать процесс перевода республики из статуса страны с нерыночной экономикой в статус государства с рыночной экономикой. Предполагается, что получение такого статуса упростит доступ белорусских экспортеров на рынок США, а также станет дополнительным преимуществом при вступлении республики в ВТО.
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"В официальном печатном органе правительства США – Федеральном регистре – опубликовано уведомление министерства торговли США о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Республика Беларусь страной с нерыночной экономикой", - говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
Отмечается, что в течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии в отношении Белоруссии по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения, госсобственность, прогресс в переговорах о присоединении к ВТО и другим.
"После рассмотрения всех комментариев сторон министерство торговли США оценит целесообразность проведения публичных слушаний по вопросу перевода Республики Беларусь в категорию стран с рыночной экономикой. Окончательные результаты по данному вопросу могут быть опубликованы в ноябре 2020 года", - подчеркивается там же.
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В министерстве напомнили, что статус "страны с нерыночной экономикой" был автоматически унаследован Белоруссией после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.
По данным министерства, в декабре 2019 года от лица правительства Белоруссии в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса белорусской экономики. Минторг США посчитал, что предоставлены достаточные доказательства для начала процедуры пересмотра. "Республика Беларусь исходит из понимания, что белорусская экономическая политика уже на протяжении многих лет соответствует рыночным принципам, поэтому пересмотр Минторгом США статуса нашей экономики позволит формально подтвердить то, что существует де-факто", - подчеркивается в сообщении.
"Помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для нашей страны в системе международной торговли", - подчеркивается в сообщении.
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llevone2017
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