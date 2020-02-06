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Туризм
2020-02-06T17:59+0300
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Власти Барселоны требуют от сервисов аренды удалить ряд объявлений
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РИА Новости

Власти Барселоны требуют от сервисов аренды удалить ряд объявлений

17:59 06.02.2020
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© РИА Новости / Алена БыковаСтраны мира. Испания
Страны мира. Испания
© РИА Новости / Алена Быкова
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Власти Барселоны требуют от онлайн-сервисов аренды жилья удалить часть объявлений, сообщает сайт городского совета.
Чиновники дали онлайн-платформам 45 дней на то, чтобы убрать все объявления, которые не соответствуют установленным нормам.
Заммэра столицы Каталонии Джанет Санс встретилась с представителями четырех порталов. Она сообщила, что на сайтах должна публиковаться информация только о лицензированных объектах, которых сейчас в городе 9600. Но, как подчеркнула Санс, ни один из сервисов не соблюдает это требование городского совета.
Чиновница пояснила: если сайты не будут соблюдать правила, городские власти могут применить санкции, предусмотренные в законодательстве, сообщает Cronica Global. Кроме того, администрация готова провести информационную компанию среди туристов, рассказывая им, какие объекты размещения лучше и безопаснее бронировать.
В прошлом году силами муниципалитета были выявлены 6300 квартир, незаконно сдающихся в аренду туристам, пишет издание.
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