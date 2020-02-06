Власти Барселоны требуют от сервисов аренды удалить ряд объявлений

Чиновники дали онлайн-платформам 45 дней на то, чтобы убрать все объявления, которые не соответствуют установленным нормам.

Заммэра столицы Каталонии Джанет Санс встретилась с представителями четырех порталов. Она сообщила, что на сайтах должна публиковаться информация только о лицензированных объектах, которых сейчас в городе 9600. Но, как подчеркнула Санс, ни один из сервисов не соблюдает это требование городского совета.