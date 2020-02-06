Источник: в Ираке застрелили влиятельного сторонника шиитского лидера

БАГДАД, 6 фев - РИА Новости. Неизвестные застрелили в городе Неизвестные застрелили в городе Басра на юге Ирака одного из влиятельных сторонников шиитского политика и религиозного лидера Муктады ас-Садра, сообщил РИА Новости в четверг источник в службах безопасности страны.

По данным источника, жертвой нападения стал религиозный деятель Хазем аль-Хальфи, один из лидеров блока ас-Садра. Группа неизвестных вооруженных людей открыла по нему огонь, когда аль-Хальфи возвращался домой после рабочего дня. Он погиб на месте, скончавшись от огнестрельных ранений.

Вечером в среду в священном для мусульман-шиитов городе Наджаф на юге страны вспыхнули столкновения между демонстрантами, не прекращающими антиправительственных выступлений, и сторонниками Муктады ас-Садра, поддержавшего назначение Мухаммада Тауфика Аляуи новым премьер-министром страны. Как сообщил РИА Новости источник в службах безопасности, жертвами столкновений стали не менее 5 человек, еще более 100 получили ранения.

И.о. премьер-министра страны Адель Абд аль-Махди распорядился в четверг создать комиссию по расследованию событий в Наджафе. Одновременно глава МВД Ясин аль-Ясери прибыл в провинцию Наджаф, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, сообщил телеканал Al-Sumaria.

Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.