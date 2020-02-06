Подозреваемого в поджоге Никулинского суда в Москве задержали

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге Никулинского суда Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В ночь на четверг в полицию Москвы поступило сообщение, что неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте – Никулинский суд – в результате чего произошло возгорание в помещении. По факту поджога районного суда на западе столицы было возбуждено уголовное дело.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в одном из домов на Ленинском проспекте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводятся дальнейшие мероприятия", - говорится в сообщении.