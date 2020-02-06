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Подозреваемого в поджоге Никулинского суда в Москве задержали
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РИА Новости

Подозреваемого в поджоге Никулинского суда в Москве задержали

16:22 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге Никулинского суда Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
В ночь на четверг в полицию Москвы поступило сообщение, что неизвестный бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание, расположенное на Мичуринском проспекте – Никулинский суд – в результате чего произошло возгорание в помещении. По факту поджога районного суда на западе столицы было возбуждено уголовное дело.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в одном из домов на Ленинском проспекте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводятся дальнейшие мероприятия", - говорится в сообщении.
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Никулинский суд г. МосквыМВД РФМоскваПроисшествия
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