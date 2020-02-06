Подозреваемого в поджоге Никулинского суда в Москве задержали

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого в одном из домов на Ленинском проспекте. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводятся дальнейшие мероприятия", - говорится в сообщении.