В Париже проходит очередная акция протеста против пенсионной реформы

ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости, Людмила Орищенко. Масштабная акция протеста против проекта пенсионной реформы, который уже внесен на рассмотрение французского парламента, началась в Париже в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Четверг объявлен очередным днём забастовки, в которой принимают участие разные категории населения. Организаторами манифестации традиционно выступили крупнейшие французские профсоюзы.
Манифестация началась от Восточного вокзала в 10-м округе французской столицы. Участники акции идут по бульвару Мажанта через площадь Республики, завершится акция на площади Нации.
В начале колонны идут студенты разных вузов.
"На каком языке ещё нужно сказать: нет - пенсионной реформе?", - гласит надпись на одной из растяжек, где слово "нет" переведено также на русский, китайский, португальский и другие языки.
Вместе с тем проект закона, который предполагает переход к универсальной пенсионной системе и отмену ряда привилегий для некоторых категорий работников и вызвавший масштабную волну протестов по всей стране, уже поступил в специальную комиссию Нацсобрания (нижняя палата парламента) Франции. К документу внесено около 22 тысяч поправок, большинство из которых – 19 тысяч – оппозиционной партией "Непокорившаяся Франция", лидером которой является Жан-Люк Меланшон.
Протестные акции проходят в четверг и в других французских городах, в том числе в Марселе, Бордо, Ницце.