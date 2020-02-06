В Париже проходит очередная акция протеста против пенсионной реформы

Манифестация началась от Восточного вокзала в 10-м округе французской столицы. Участники акции идут по бульвару Мажанта через площадь Республики, завершится акция на площади Нации.

"На каком языке ещё нужно сказать: нет - пенсионной реформе?", - гласит надпись на одной из растяжек, где слово "нет" переведено также на русский, китайский, португальский и другие языки.