В Афганистане пять полицейских погибли после нападения на КПП

Как сообщает полиция, происшествие на КПП произошло в районе Панджвайи рано утром. Нападавший скрылся с места преступления.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.