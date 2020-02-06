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В Афганистане пять полицейских погибли после нападения на КПП
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РИА Новости

В Афганистане пять полицейских погибли после нападения на КПП

16:22 06.02.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пять полицейских погибли в результате нападения неизвестного на КПП в южной провинции Афганистана Кандагар, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника районной полиции Султана Мохаммада Хакими.
Как сообщает полиция, происшествие на КПП произошло в районе Панджвайи рано утром. Нападавший скрылся с места преступления.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Мохаммад ХакимИсламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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