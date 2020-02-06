В Афганистане пять полицейских погибли после нападения на КПП

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пять полицейских погибли в результате нападения неизвестного на КПП в южной провинции Афганистана Кандагар, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника районной полиции Султана Мохаммада Хакими.
Как сообщает полиция, происшествие на КПП произошло в районе Панджвайи рано утром. Нападавший скрылся с места преступления.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Вчера, 08:29В Афганистане похитили гражданина США