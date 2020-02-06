Госдума отклонила законопроект о сроке заключения договора ОСАГО

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект об установлении максимального пятидневного срока для заключения договора ОСАГО

Документ, внесенный группой депутатов от ЛДПР, обязывает страховые компании заключить договор ОСАГО или направить клиенту мотивированный отказ от его заключения сразу после обращения страхователя с заявлением и представления соответствующих документов, а при необходимости совершения страховщиком дополнительных действий - не позднее пяти рабочих дней с даты представления документов.

По мнению разработчиков, такой подход, во-первых, позволит страховщику в разумный срок выполнить все необходимые действия - проверку документов, осмотр транспортного средства (при необходимости), пополнение количества бланков полисов; а во-вторых, будет гарантией своевременного заключения договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек.

Однако против законопроекта выступил комитет Госдумы по финрынку. В своем заключении комитат, в частности, указал, что весной был принят закон, который исключил возможность направления мотивированного отказа в заключении договора ОСАГО. Если владелец транспортного средства ненадлежащим образом оформил заявление или представил неполный комплект документов, страховщик должен сообщить ему об этом в день обращения.

"Также законопроектом не учитывается, что обязательной предпосылкой заключения договора обязательного страхования является уплата страховой премии", - говорится в заключении комитета.