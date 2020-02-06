Госдума отклонила законопроект о сроке заключения договора ОСАГО

Документ, внесенный группой депутатов от ЛДПР, обязывает страховые компании заключить договор ОСАГО или направить клиенту мотивированный отказ от его заключения сразу после обращения страхователя с заявлением и представления соответствующих документов, а при необходимости совершения страховщиком дополнительных действий - не позднее пяти рабочих дней с даты представления документов.
По мнению разработчиков, такой подход, во-первых, позволит страховщику в разумный срок выполнить все необходимые действия - проверку документов, осмотр транспортного средства (при необходимости), пополнение количества бланков полисов; а во-вторых, будет гарантией своевременного заключения договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек.
Однако против законопроекта выступил комитет Госдумы по финрынку. В своем заключении комитат, в частности, указал, что весной был принят закон, который исключил возможность направления мотивированного отказа в заключении договора ОСАГО. Если владелец транспортного средства ненадлежащим образом оформил заявление или представил неполный комплект документов, страховщик должен сообщить ему об этом в день обращения.
"Также законопроектом не учитывается, что обязательной предпосылкой заключения договора обязательного страхования является уплата страховой премии", - говорится в заключении комитета.
Правительство РФ также не поддерживает законопроект.