Путин: высшая школа должна отвечать скорости технологических перемен

"Вся отечественная высшая школа должна отвечать гигантской скорости технологических и общественных перемен, быть с ними, что называется, на одной волне", - заявил Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образования.

Он также отметил, что в вузы должны прийти преподаватели-практики, работающие в реальной экономике, а также молодые увлеченные исследователи и преподаватели, "причем именно в те регионы, где действительно необходимы их знания и компетенции".