Путин призвал добиться связки между образованием и реальной жизнью

"В текущем году по самым востребованным специальностям мы перейдем на почти стопроцентное целевое обучение в медицинской ординатуре. Следует подумать об обновлении системы подготовки научных и преподавательских кадров высшей квалификации и по другим ключевым специальностям", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.