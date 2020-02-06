Путин призвал добиться связки между образованием и реальной жизнью

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает целесообразным провести серьезные изменения в работе аспирантуры в вузах, расширить механизмы целевого набора, чтобы соискатель научной степени вел исследования в интересах конкретного вуза в регионе, а потом вместе с предприятиями внедрял свои разработки на практике.
"В текущем году по самым востребованным специальностям мы перейдем на почти стопроцентное целевое обучение в медицинской ординатуре. Следует подумать об обновлении системы подготовки научных и преподавательских кадров высшей квалификации и по другим ключевым специальностям", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
То есть, добавил президент, "речь должна идти о серьезных изменениях в работе аспирантуры, о расширении механизмов целевого набора".
"Чтобы соискатель научной степени вел исследования в интересах конкретного вуза и научно-образовательного центра в регионе, а потом приходил туда работать, создавал научную школу, новое востребованное направление подготовки вместе с предприятиями внедрял свои разработки на практике. Чрезвычайно важно. Нам нужно обязательно добиться этой связки между наукой, образованием и реальной жизнью, реальным производством", - подчеркнул Путин.