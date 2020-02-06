Путин объявил благодарность дипломатам Мешкову и Ермолову

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении посла РФ во Франции и Монако Алексея Мешкова, посла в отставке Валерия Ермолова и заслуженного деятеля искусств и посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ объявить благодарность президента РФ: Ермолову Валерию Николаевичу... Мешкову Алексею Юрьевичу", - говорится в документе.
Кроме того, Путин наградил президентской почетной грамотой посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы, которому 4 февраля исполнилось 75 лет.
Валерий Ермолов был послом РФ в Малайзии с 2015 по 2019 годы. Алексей Мешков занимает должность посла РФ во Франции и Монако с 2017 года.