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Путин объявил благодарность дипломатам Мешкову и Ермолову
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РИА Новости

Путин объявил благодарность дипломатам Мешкову и Ермолову

16:08 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении посла РФ во Франции и Монако Алексея Мешкова, посла в отставке Валерия Ермолова и заслуженного деятеля искусств и посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ объявить благодарность президента РФ: Ермолову Валерию Николаевичу... Мешкову Алексею Юрьевичу", - говорится в документе.
Кроме того, Путин наградил президентской почетной грамотой посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы, которому 4 февраля исполнилось 75 лет.
Валерий Ермолов был послом РФ в Малайзии с 2015 по 2019 годы. Алексей Мешков занимает должность посла РФ во Франции и Монако с 2017 года.
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Вчера, 13:42
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МонакоПолад Бюльбюль оглыВалерий ЕрмоловАлексей МешковВладимир ПутинФранцияАзербайджанПолитика
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