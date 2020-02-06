В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

Шадания – пока единственный задержанный за это громкое преступление. Ему предъявлено обвинение в убийстве в составе ОПГ и незаконном обороте оружия.

"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Дударь. Таким образом, Шадания пробудет в СИЗО как минимум до 5 апреля.

Виновным он себя не считает. В суде мужчина упомянул о двух своих судимостях: за наркотики в 1998 году и за кражу в 2013-м.

О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.