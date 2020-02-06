В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Муртаза Шаданию, которого СК РФ считает одним из участников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шадания – пока единственный задержанный за это громкое преступление. Ему предъявлено обвинение в убийстве в составе ОПГ и незаконном обороте оружия.
"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Дударь. Таким образом, Шадания пробудет в СИЗО как минимум до 5 апреля.
Виновным он себя не считает. В суде мужчина упомянул о двух своих судимостях: за наркотики в 1998 году и за кражу в 2013-м.
О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
Летом 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев Япончик скончался.