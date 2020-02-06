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В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
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РИА Новости

В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика

16:05 06.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в четверг заключил под стражу Муртаза Шаданию, которого СК РФ считает одним из участников убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шадания – пока единственный задержанный за это громкое преступление. Ему предъявлено обвинение в убийстве в составе ОПГ и незаконном обороте оружия.
"Ходатайство следствия удовлетворить", - огласила решение судья Наталья Дударь. Таким образом, Шадания пробудет в СИЗО как минимум до 5 апреля.
Виновным он себя не считает. В суде мужчина упомянул о двух своих судимостях: за наркотики в 1998 году и за кражу в 2013-м.
О задержании Шадании СК РФ сообщил в четверг. По версии следствия, Шадания следил за Япончиком, доставил в Москву оружие, из которого в Иванькова стреляли, а также вел наблюдение за прилегающими к месту преступления территориями.
Летом 2009 года Иванькова тяжело ранил снайпер на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Через несколько месяцев Япончик скончался.
Покушение на предполагаемого криминального авторитета Аслана Усояна (Дед хасан) в центре Москвы
17 сентября 2010, 02:45
Дед Хасан избежал участи Япончика"Около 20.00 возле дома 12/7 на Тверской улице совершено вооруженное нападение на Усояна и Баграмяна. Оба потерпевших живы... им оказывается медицинская помощь", - сказал журналистам представитель СУ СКП России по Москве Вячеслав Совков.
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Следственный комитет РФБасманный суд г. МосквыВячеслав ИваньковМоскваРоссияПроисшествия
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