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Путин призвал выработать меры по укреплению высшей школы в регионах
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РИА Новости

Путин призвал выработать меры по укреплению высшей школы в регионах

16:05 06.02.2020 (обновлено: 16:43 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию. 6 февраля 2020
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал выработать дополнительные решения по укреплению высшего образования в российских регионах.
"Уже в начале следующего учебного года на Госсовете предлагаю обсудить дальнейшее развитие всего общего образования, а сегодня в рамках нашей встречи с участием губернаторов, членов Совета по науке и образованию считаю необходимым выработать новые дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
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По его словам, много в сфере образования сделано, созданы сильные федеральные и национальные исследовательские университеты, в более чем 30 субъектах Федерации оказывается поддержка опорным вузам, но и проблем, и вопросов еще достаточно. "И главный из них - сверхконцентрация вузов в Москве и Санкт-Петербурге… Здесь свыше четверти всех вузов страны", - отметил президент.
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