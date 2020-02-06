Путин призвал выработать меры по укреплению высшей школы в регионах

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал выработать дополнительные решения по укреплению высшего образования в российских регионах.
"Уже в начале следующего учебного года на Госсовете предлагаю обсудить дальнейшее развитие всего общего образования, а сегодня в рамках нашей встречи с участием губернаторов, членов Совета по науке и образованию считаю необходимым выработать новые дополнительные решения по укреплению высшей школы в российских регионах", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
По его словам, много в сфере образования сделано, созданы сильные федеральные и национальные исследовательские университеты, в более чем 30 субъектах Федерации оказывается поддержка опорным вузам, но и проблем, и вопросов еще достаточно. "И главный из них - сверхконцентрация вузов в Москве и Санкт-Петербурге… Здесь свыше четверти всех вузов страны", - отметил президент.