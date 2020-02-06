Путин призвал последовательно работать по развитию демографии в России

Он подчеркнул, что в понятие демографического развития входят, в том числе, достойная поддержка семей, развитие здравоохранения и социальной инфраструктуры, новые рабочие места для роста зарплат и реальных доходов граждан, равные и справедливые возможности для качественного современного образования.

"По всем направлениям демографического развития, включая просвещение и образование, правительству, регионам, муниципалитетам вместе с гражданским обществом, бизнесом нужно вести последовательную работу. В этой связи уже в начале следующего учебного года на Госсовете предлагаю обсудить дальнейшее развитие всего общего образования", - заявил Путин в четверг на заседании президиума Госсовета и совета по науке и образованию.