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Путин призвал последовательно работать по развитию демографии в России
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РИА Новости

Путин призвал последовательно работать по развитию демографии в России

15:57 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал правительство и региональные власти совместно с гражданским обществом и бизнесом последовательно работать по всем направлениям демографического развития страны, в том числе по вопросам просвещения, предложил обсудить развитие всего общего образования на Госсовете в начале следующего учебного года.
Он подчеркнул, что в понятие демографического развития входят, в том числе, достойная поддержка семей, развитие здравоохранения и социальной инфраструктуры, новые рабочие места для роста зарплат и реальных доходов граждан, равные и справедливые возможности для качественного современного образования.
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"По всем направлениям демографического развития, включая просвещение и образование, правительству, регионам, муниципалитетам вместе с гражданским обществом, бизнесом нужно вести последовательную работу. В этой связи уже в начале следующего учебного года на Госсовете предлагаю обсудить дальнейшее развитие всего общего образования", - заявил Путин в четверг на заседании президиума Госсовета и совета по науке и образованию.
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