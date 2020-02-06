Путин предложил изменить правила финансирования вузов регионами

"Согласен с предложением предоставить регионам право при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры, независимо от ведомственной подчиненности", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Он отметил, что необходимо также наделить субъекты федерации реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их территориях организаций науки и высшей школы.