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Путин предложил изменить правила финансирования вузов регионами
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РИА Новости

Путин предложил изменить правила финансирования вузов регионами

15:49 06.02.2020 (обновлено: 16:10 06.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил дать регионам страны право напрямую финансировать программы развития высших учебных заведений вне зависимости от уровня их подчиненности.
"Согласен с предложением предоставить регионам право при наличии ресурсов напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуры, независимо от ведомственной подчиненности", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
Он отметил, что необходимо также наделить субъекты федерации реальными полномочиями по развитию не только колледжей и техникумов, но и расположенных на их территориях организаций науки и высшей школы.
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Владимир ПутинРоссияОбразование - Общество
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