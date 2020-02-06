РПЦ поблагодарила власти за оперативную эвакуацию россиян из Китая

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Московском патриархате назвали слаженными и оперативными действия российских властей и спасателей по эвакуации соотечественников из Китая из-за распространения коронавируса и отметили, что Церковь со своей стороны молится о выздоровлении заболевших.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
"Эвакуация наших соотечественников из китайской провинции Хубэй успешно завершилась. Сограждан не бросили, позаботились и о безопасности тех, кто может оказаться под угрозой. Слава Богу, что ни у кого из них не был выявлен вирус", - написал в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что в современном мире нередки ситуации, когда позаботиться о людях, попавших в беду, способно только государство, обладающее соответствующими ресурсами. В пример он привел стихийные бедствия, катастрофы и эпидемии. "Хорошо, если таких случаев немного, но, если они возникают, то приятно видеть слаженные и оперативные действия. Люди не колеблясь ни минуты исполняют свой долг ради нас вами", - отметил Легойда.
Он напомнил, что ранее слова поддержки китайскому народу выразил патриарх Кирилл. "Также Церковь возносит свои молитвы о выздоровлении заболевших, молятся и на Китайском Патриаршем подворье в Москве. Дай Бог всем выздоровления!" - написал представитель РПЦ.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV