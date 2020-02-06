Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-06T16:46+0300
https://ria.ru/20200206/1564357177.html
РПЦ поблагодарила власти за оперативную эвакуацию россиян из Китая
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276612_18:0:3414:1910_1036x0_80_0_0_2644819a6e3798b6565eead374ec3f17.jpg
РИА Новости

РПЦ поблагодарила власти за оперативную эвакуацию россиян из Китая

15:48 06.02.2020 (обновлено: 16:46 06.02.2020)
159
© REUTERS / Instagram/@vamarkovСамолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
© REUTERS / Instagram/@vamarkov
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Московском патриархате назвали слаженными и оперативными действия российских властей и спасателей по эвакуации соотечественников из Китая из-за распространения коронавируса и отметили, что Церковь со своей стороны молится о выздоровлении заболевших.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая.
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Вчера, 10:46
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
"Эвакуация наших соотечественников из китайской провинции Хубэй успешно завершилась. Сограждан не бросили, позаботились и о безопасности тех, кто может оказаться под угрозой. Слава Богу, что ни у кого из них не был выявлен вирус", - написал в четверг глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.
Он отметил, что в современном мире нередки ситуации, когда позаботиться о людях, попавших в беду, способно только государство, обладающее соответствующими ресурсами. В пример он привел стихийные бедствия, катастрофы и эпидемии. "Хорошо, если таких случаев немного, но, если они возникают, то приятно видеть слаженные и оперативные действия. Люди не колеблясь ни минуты исполняют свой долг ради нас вами", - отметил Легойда.
Он напомнил, что ранее слова поддержки китайскому народу выразил патриарх Кирилл. "Также Церковь возносит свои молитвы о выздоровлении заболевших, молятся и на Китайском Патриаршем подворье в Москве. Дай Бог всем выздоровления!" - написал представитель РПЦ.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
023014
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениерелигияРаспространение нового коронавирусакоронавирусыХубэйВладимир ЛегойдаТатьяна ГоликоваКитайРоссияУханьВ мире
Рекомендуем
Вспышка коронавируса в Китае
В Китае город Дали перехватил защитные маски, направленные в Чунцин
Меры безопасности против распространения коронавируса на рынке Садовод в Москве
Московские медики проверили 44 гостиницы на коронавирус
Клавиатура компьютера
Китайские медицинские организации подверглись кибератакам из Индии
Продажа медицинских масок в аптеке
ОНФ доложит Путину о ситуации с ценами на медицинские маски в России
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
В Тюмени рассказали об условиях содержания попавших в карантин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Япония не пустит в страну иностранцев с лайнера, идущего из Гонконга
В больнице
В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности
Лагерь Аль-Холь для беженцев - бывших сторонников Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе города Хасеке
Кузнецова вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 несовершеннолетних россиян
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
Студенты в аудитории во время занятий
Путин предложил изменить правила финансирования вузов регионами
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Чувашии 12 китайских рабочих поместили на карантин
Сотрудник полиции в Ираке
Источник: в Ираке застрелили влиятельного сторонника шиитского лидера
Президент РФ Владимир Путин
Путин объявил благодарность дипломатам Мешкову и Ермолову
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса
Акция протеста в Париже
В Париже проходит очередная акция протеста против пенсионной реформы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
Лента новостейМолния