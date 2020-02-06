РПЦ поблагодарила власти за оперативную эвакуацию россиян из Китая

Он отметил, что в современном мире нередки ситуации, когда позаботиться о людях, попавших в беду, способно только государство, обладающее соответствующими ресурсами. В пример он привел стихийные бедствия, катастрофы и эпидемии. "Хорошо, если таких случаев немного, но, если они возникают, то приятно видеть слаженные и оперативные действия. Люди не колеблясь ни минуты исполняют свой долг ради нас вами", - отметил Легойда.