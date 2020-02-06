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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T15:55+0300
https://ria.ru/20200206/1564357104.html
Кузнецова вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 несовершеннолетних россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841853_0:111:1174:771_1036x0_80_0_0_1dd39df5681f30fd1a3257d511560be8.jpg
РИА Новости

Кузнецова вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 несовершеннолетних россиян

15:47 06.02.2020 (обновлено: 15:55 06.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь Аль-Холь для беженцев - бывших сторонников "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе города Хасеке
Лагерь Аль-Холь для беженцев - бывших сторонников Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе города Хасеке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь Аль-Холь для беженцев - бывших сторонников "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ) в районе города Хасеке. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в четверг вывезла 35 детей из лагеря беженцев на севере Сирии "Аль-Холь", который неподконтролен государству, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами. Позднее стало известно, что готовятся документы на возвращение в РФ 86 детей из Сирии.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
16 сентября 2019, 19:11Война в Сирии
Кузнецова рассказала о вывезенных из Сирии и Ирака российских детях
"Кузнецова вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 несовершеннолетних граждан Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. По данным сайта уполномоченного, с декабря 2018 года 122 российских ребенка были возвращены из Ирака и 8 - из Сирии.
В сентябре 2019 года в ходе предыдущего визита Кузнецовой в Дамаск была достигнута договоренность о сотрудничестве с президентом Сирии Башаром Асадом. Сирийская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие в возвращении российских детей с территории Сирии на родину.
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Война в СирииАнна КузнецоваСирияРоссияОбщество
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