Кузнецова вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 несовершеннолетних россиян

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в четверг вывезла 35 детей из лагеря беженцев на севере Сирии "Аль-Холь", который неподконтролен государству, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Ранее Кузнецова заявляла о 146 детях, которые значатся в списках аппарата детского омбудсмена и могут находиться на территории лагерей и тюрем Сирии. Она отметила, что после пробы ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами. Позднее стало известно, что готовятся документы на возвращение в РФ 86 детей из Сирии.

"Кузнецова вывезла из лагеря "Аль-Холь" 35 несовершеннолетних граждан Российской Федерации", - сказали в пресс-службе.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. По данным сайта уполномоченного, с декабря 2018 года 122 российских ребенка были возвращены из Ирака и 8 - из Сирии.