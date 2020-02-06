В Абхазии вице-премьера Ардзинбу выдвинули кандидатом в президенты

СУХУМ, 6 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу из 25 человек, выдвинувшую вице-премьера Абхазии, министра экономики Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты республики, сообщили РИА Новости в абхазском ЦИК.

Девятого января протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы государства. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба из-за массовых волнений подал в отставку . ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта.

Ранее ЦИК зарегистрировал партию "Акзаара", выдвинувшую кандидатом в президенты экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, а также инициативные группы по выдвижению лидера оппозиции Аслана Бжании и мэра Сухума Кана Кварчии кандидатами в президенты республики.

"В ЦИК прибыла инициативная группа, которая выдвинула Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты", - сказал представитель Центризбиркома.

Ардзинба был министром экономики с апреля 2015 года. В декабре 2019 года он был переназначен на пост главы минэкономики, а также стал вице-премьером.