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В Абхазии вице-премьера Ардзинбу выдвинули кандидатом в президенты
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РИА Новости

В Абхазии вице-премьера Ардзинбу выдвинули кандидатом в президенты

15:41 06.02.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства экономики АбхазииАдгур Ардзинба
Адгур Ардзинба
© Фото : предоставлено пресс-службой Министерства экономики Абхазии
Адгур Ардзинба. Архивное фото
СУХУМ, 6 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Абхазии зарегистрировала инициативную группу из 25 человек, выдвинувшую вице-премьера Абхазии, министра экономики Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты республики, сообщили РИА Новости в абхазском ЦИК.
Девятого января протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы государства. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре 2019 года. Президент Абхазии Рауль Хаджимба из-за массовых волнений подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента на 22 марта.
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8 сентября 2019, 01:03
Процедура выборов президента Абхазии
Ранее ЦИК зарегистрировал партию "Акзаара", выдвинувшую кандидатом в президенты экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу, а также инициативные группы по выдвижению лидера оппозиции Аслана Бжании и мэра Сухума Кана Кварчии кандидатами в президенты республики.
"В ЦИК прибыла инициативная группа, которая выдвинула Адгура Ардзинбу кандидатом в президенты", - сказал представитель Центризбиркома.
Ардзинба был министром экономики с апреля 2015 года. В декабре 2019 года он был переназначен на пост главы минэкономики, а также стал вице-премьером.
Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля. Право выдвигать своих кандидатов имеют политические партии и группы избирателей. Для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей. Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции.
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Адгур АрдзинбаАбхазияВ мире
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