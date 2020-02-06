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Экс-директора комбината питания в Иркутске обвинили в мошенничестве
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РИА Новости

Экс-директора комбината питания в Иркутске обвинили в мошенничестве

15:41 06.02.2020 (обновлено: 20:42 06.02.2020)
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ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. Бывшего директора муниципального предприятия в Иркутске арестовали за организацию мошеннической схемы при продаже молока, ущерб государству составил 50 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
В Иркутске задержаны бывший директор МУП "Комбинат питания города Иркутска", его супруга, а также их знакомый, имевший отношение к мошенничеству, сообщает следствие. Уголовное дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Мошенническая схема заключалась в осуществлении закупок молока для нужд молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости".
Задержание
28 ноября 2019, 11:08
Экс-замглавы администрации Железноводска заподозрили в мошенничестве
"Установлено, что фигуранты уголовного дела своими преступными действиями причинили имущественный вред в особо крупном размере на сумму около 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
На основании решения суда главный фигурант уголовного дела будет находиться в СИЗО до 9 марта 2020 года, его супруга помещена под домашний арест, третий участник группы находится под подпиской о невыезде.
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ИркутскПроисшествия
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