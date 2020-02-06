Экс-директора комбината питания в Иркутске обвинили в мошенничестве

ИРКУТСК, 6 фев – РИА Новости. Бывшего директора муниципального предприятия в Бывшего директора муниципального предприятия в Иркутске арестовали за организацию мошеннической схемы при продаже молока, ущерб государству составил 50 миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

В Иркутске задержаны бывший директор МУП "Комбинат питания города Иркутска", его супруга, а также их знакомый, имевший отношение к мошенничеству, сообщает следствие. Уголовное дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Мошенническая схема заключалась в осуществлении закупок молока для нужд молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости".

"Установлено, что фигуранты уголовного дела своими преступными действиями причинили имущественный вред в особо крупном размере на сумму около 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.