Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T15:41+0300
https://ria.ru/20200206/1564356555.html
"Аэрофлот" победил в трех номинациях премии в области сервиса
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564356632_0:110:3190:1904_1036x0_80_0_0_79614fed2d7d6ed44a8ecda0b8da7815.jpg
РИА Новости

"Аэрофлот" победил в трех номинациях премии в области сервиса

15:39 06.02.2020 (обновлено: 15:41 06.02.2020)
17
© Фото : ПАО «Аэрофлот»Аэрофлот победил в трех ключевых номинациях национальной премии в области сервиса Skyway Service Award
Аэрофлот победил в трех ключевых номинациях национальной премии в области сервиса Skyway Service Award
© Фото : ПАО «Аэрофлот»
МОСКВА, 6 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот победил в трех ключевых номинациях национальной премии в области сервиса Skyway Service Award. Авиакомпания признана лучшей среди российских авиакомпаний в категории "Бизнес-класс" в сегменте международных и внутренних регулярных перевозок, и "Экономкласс" на международных линиях. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
Skyway Service Award – ежегодная отраслевая премия, которой награждаются российские и зарубежные авиакомпании за лучший сервис и клиентские программы. Премия присуждается на основе открытого интернет-голосования пассажиров и учреждена Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).
Достижения Аэрофлота в области сервиса регулярно удостаиваются наград на мировом уровне. С 2016 года Аэрофлот регулярно подтверждает рейтинг "четыре звезды" в рейтинге британской консалтинговой компании Skytrax за высокое качество сервиса. В 2019 году Аэрофлот вновь одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2019 в трех номинациях — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" — показательной для лидера на транзите Европа-Азия.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Обсудить 0
Пресс-релизы
Рекомендуем
Сотрудник в офисе московской биржи
Акции АФК "Система" включены в российские индексы ESG
Синара и Транснефть создадут новый двигатель для локомотивов
"Синара" и "Транснефть" создадут новый двигатель для локомотивов
Вывеска группы ВТБ на крыше здания
Euromoney: Private Banking ВТБ — лучший в РФ в управлении инвестициями
Билет на самолет
"Аэрофлот" открыл продажу билетов на рейсы из Красноярска в Тюмень
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: Госсовет дал старт новому этапу в развитии профобразования
График
А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Николаев: целевая профориентация — база для подготовки кадров в Якутии
Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании Аэрофлот во время полета
"Аэрофлот" начинает продажи билетов в Сингапур
Салон самолета
"Аэрофлот" с 25 октября начнет летать из Москвы в Сингапур
На новую аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн руб
На аппаратуру для областного онкодиспансера выделены 315 млн рублей
Кот в кресле у батареи
Руденя: в Верхневолжье необходимо повысить надежность систем ЖКХ
В Москве пройдет День интернет-рекламы
В Москве пройдет День интернет-рекламы
Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе
Россия оценила прозрачность китайской информации о коронавирусе
Студфест предпринимательства – 2020
"Студфест – 2020": праздник с пользой для предприимчивых
Московская биржа
Депозитарные расписки "Эн+ Груп" растут на 4% на новостях компании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
Лента новостейМолния