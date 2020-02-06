"Аэрофлот" победил в трех номинациях премии в области сервиса

МОСКВА, 6 фев – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот победил в трех ключевых номинациях национальной премии в области сервиса Skyway Service Award. Авиакомпания признана лучшей среди российских авиакомпаний в категории "Бизнес-класс" в сегменте международных и внутренних регулярных перевозок, и "Экономкласс" на международных линиях. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Skyway Service Award – ежегодная отраслевая премия, которой награждаются российские и зарубежные авиакомпании за лучший сервис и клиентские программы. Премия присуждается на основе открытого интернет-голосования пассажиров и учреждена Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация).

Достижения Аэрофлота в области сервиса регулярно удостаиваются наград на мировом уровне. С 2016 года Аэрофлот регулярно подтверждает рейтинг "четыре звезды" в рейтинге британской консалтинговой компании Skytrax за высокое качество сервиса. В 2019 году Аэрофлот вновь одержал победу на европейском этапе World Travel Awards 2019 в трех номинациях — "Лидирующий авиационный бренд Европы", "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", а также "Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию" — показательной для лидера на транзите Европа-Азия.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.

Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.