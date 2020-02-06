Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T15:36+0300
https://ria.ru/20200206/1564356407.html
Московские медики проверили 44 гостиницы на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292069_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_d5840b8f8e4433be290117f4a00a81e9.jpg
РИА Новости

Московские медики проверили 44 гостиницы на коронавирус

15:36 06.02.2020
530
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевМеры безопасности против распространения коронавируса на рынке "Садовод" в Москве
Меры безопасности против распространения коронавируса на рынке Садовод в Москве
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московские врачи в среду проверили 44 гостиницы, где проживают граждане из Китая, было осмотрено более 1800 человек, случаев коронавируса нет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Ранее сообщалось, что с 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан КНР, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы.
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
Вчера, 11:21
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
"В среду, 5 февраля, бригады работали в 44 гостиницах, где было осмотрено более 1800 человек. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 5 февраля медработники провели осмотр почти 1200 студентов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за 5 февраля в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены девять человек с проявлениями ОРВИ, которые за последние 14 дней находились в Китае.
"Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
210110
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМоскваКитайОбщество
Рекомендуем
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Великобритании подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
В США рекомендовали не носить маски из-за вспышки коронавируса
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае рассказали о случаях коронавируса у иностранных граждан
Губернатор Тюменской области Александр Моор осматривает лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где будут размещены российские граждане, эвакуированные из Китая в связи с распространением коронавируса
Тюменский губернатор рассказал о причинах введения карантина в школах
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
В Ухане умер врач, которому запретили рассказывать о коронавирусе
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Дети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые
Врачи в защитных костюмах в больнице города Хошимин
Число случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме достигло 12
Лечебно-реабилитационный центр Градостроитель, где находятся эвакуированные из Китая
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
В Тюмени рассказали об условиях содержания попавших в карантин
В больнице
В зоне карантина под Тюменью приняли беспрецедентные меры безопасности
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Чувашии 12 китайских рабочих поместили на карантин
Самолет Ил-76МД российских ВКС с российскими гражданами, эвакуированными из КНР в связи с распространением коронавируса, садится в тюменском аэропорту Рощино
РПЦ поблагодарила власти за оперативную эвакуацию россиян из Китая
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
В Кремле предприняли меры предосторожности из-за коронавируса
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Япония не пустит в страну иностранцев с лайнера, идущего из Гонконга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
Лента новостейМолния