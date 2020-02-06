Московские медики проверили 44 гостиницы на коронавирус

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московские врачи в среду проверили 44 гостиницы, где проживают граждане из Московские врачи в среду проверили 44 гостиницы, где проживают граждане из Китая , было осмотрено более 1800 человек, случаев коронавируса нет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Ранее сообщалось, что с 29 января в гостиницах, где проживает большинство граждан КНР, начали дежурить мобильные бригады департамента здравоохранения Москвы

"В среду, 5 февраля, бригады работали в 44 гостиницах, где было осмотрено более 1800 человек. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 5 февраля медработники провели осмотр почти 1200 студентов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 5 февраля в инфекционную больницу департамента здравоохранения Москвы были доставлены девять человек с проявлениями ОРВИ, которые за последние 14 дней находились в Китае.

"Они имели проявления острой вирусной инфекции, всем поступившим проведен полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий, результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный. В Москве случаев новой коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении.