Голикова рассказала о распределении бюджетных мест между вузами

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Распределение контрольных цифр приема между вузами в регионах будет согласовываться с субъектами РФ и работодателями, заявила вице-премьер Распределение контрольных цифр приема между вузами в регионах будет согласовываться с субъектами РФ и работодателями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РИА Новости сообщили, что разработка нового метода расчета контрольных цифр приема в вузы завершена, он будет исходить из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах в регионах. Метод планируют применить в рамках конкурса по распределению на 2021-2022 учебный год.

Голикова отметила, что первое, что будет делаться в рамках исполнения послания президента – это увеличение контрольных цифр приема. Приоритетное распределение бюджетных средств пойдет в пользу региональных вузов. Вице-премьер уточнила, что необходимо оценить ситуацию, насколько учебные заведения готовы к такому увеличению.

"Мы меняем механизм установления контрольных цифр приема. Он будет более прозрачный. Мы будем эту процедуру согласовывать и с регионами, и с работодателями для того, чтобы как раз насытить кадрами региональные рынки труда, для того, чтобы не было этих пробелов, которые мы имеем сейчас по медицине, есть некоторые проблемы с подготовкой педагогических кадров", - сказала Голикова в эфире канала "Россия 24"