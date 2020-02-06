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2020-02-06T15:32+0300
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Голикова рассказала о распределении бюджетных мест между вузами
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РИА Новости

Голикова рассказала о распределении бюджетных мест между вузами

15:32 06.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Распределение контрольных цифр приема между вузами в регионах будет согласовываться с субъектами РФ и работодателями, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ранее в пресс-службе Минобрнауки РИА Новости сообщили, что разработка нового метода расчета контрольных цифр приема в вузы завершена, он будет исходить из потребности в выпускниках, а не в абитуриентах в регионах. Метод планируют применить в рамках конкурса по распределению на 2021-2022 учебный год.
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Голикова отметила, что первое, что будет делаться в рамках исполнения послания президента – это увеличение контрольных цифр приема. Приоритетное распределение бюджетных средств пойдет в пользу региональных вузов. Вице-премьер уточнила, что необходимо оценить ситуацию, насколько учебные заведения готовы к такому увеличению.
"Мы меняем механизм установления контрольных цифр приема. Он будет более прозрачный. Мы будем эту процедуру согласовывать и с регионами, и с работодателями для того, чтобы как раз насытить кадрами региональные рынки труда, для того, чтобы не было этих пробелов, которые мы имеем сейчас по медицине, есть некоторые проблемы с подготовкой педагогических кадров", - сказала Голикова в эфире канала "Россия 24".
Ранее она заявляла, что контрольные цифры приема в вузы на бюджетной основе могут вырасти с 2021 года, до 2024 года на это потратят порядка 70 миллиардов рублей.
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