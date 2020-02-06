В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

"Сейчас приступят к разработке технико-экономического обоснования по наполнению Межгорного водохранилища. Это мегапроект. И если действительно ТЭО (технико-экономическое обоснование – Прим. ред.) подтвердит целесообразность и наличие этого водного ресурса в реках Альма, Бельбек, Марта, то тогда будет разрабатываться проект, чтобы это буферное водохранилище, которое всегда спасало Симферополь в безводье, мы наполняли, и вообще всякие опасения пропадут по обеспечению Симферополя", - сказал журналистам Вайль.