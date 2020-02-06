В Крыму анонсировали мегапроект по водоснабжению Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что сейчас изучается возможность реализации мегапроекта, связанного с изменением системы наполнения Межгорного водохранилища.
Межгорное водохранилище — самый крупный из наливных искусственных водоемов Крыма. Находится недалеко от Симферополя. Основной источник наполнения - вода из Северо-Крымского канала, который был перекрыт Украиной после воссоединения Крыма с Россией. Строительство водохранилища продолжалось почти десять лет до 1991 года.
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"Сейчас приступят к разработке технико-экономического обоснования по наполнению Межгорного водохранилища. Это мегапроект. И если действительно ТЭО (технико-экономическое обоснование – Прим. ред.) подтвердит целесообразность и наличие этого водного ресурса в реках Альма, Бельбек, Марта, то тогда будет разрабатываться проект, чтобы это буферное водохранилище, которое всегда спасало Симферополь в безводье, мы наполняли, и вообще всякие опасения пропадут по обеспечению Симферополя", - сказал журналистам Вайль.
По его словам, ранее межгорное водохранилище два раза в год наполняли по системе Северо-Крымского канала.
"Изыскания, которые сейчас будут проводить, мы изучим. По результатам технико-экономического обоснования будут сделаны соответствующие выводы и будем докладывать руководству республики о принятии или непринятии данного проекта", - сказал Вайль.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.