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2020-02-06T17:05+0300
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Forbes опубликовал список богатейших россиян
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РИА Новости

Forbes опубликовал список богатейших россиян

15:21 06.02.2020 (обновлено: 17:05 06.02.2020)
23072
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Потанин
Владимир Потанин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Потанин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин поднялся на первую строчку в российской части глобального списка Forbes с состоянием в 25,1 миллиарда долларов, обогнав в четверг сразу двоих — главу и совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона и главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, сообщается на сайте издания.
О смене лидера свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, которые обновляются в режиме реального времени.
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"Произошло это благодаря последовательному росту акций "Норникеля", главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6 процента акций компании). С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60 процентов. Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13 500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21 426 рублей за акцию", — отмечает издание.
Второе место занял Вагит Алекперов, от Потанина он отстает всего на 100 миллионов долларов. Как отмечает Forbes, глава ЛУКОЙЛа никогда не оказывался на верхушке российского рейтинга Forbes, но шансы это сделать в ближайшей перспективе вполне реальны.
Михельсон замыкает тройку лидеров с состоянием в 24,9 миллиарда долларов. "И дело не в том, что он обеднел, — в ежегодном рейтинге его состояние оценивалось в 24 миллиарда долларов, однако росло не так значительно, как у конкурентов", — отмечает издание.
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Леонид МихельсонВладимир ПотанинВагит АлекперовЭкономика
Популярные комментарии
...а список беднейших публиковать нет смысла, места не хватит.
6 февраля, 15:27
Александр И
4810000
Этот список "позора"
6 февраля, 16:09
Vladimir Chawla
3600011
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