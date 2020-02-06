Forbes опубликовал список богатейших россиян

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Один из основных совладельцев "Норникеля" Один из основных совладельцев "Норникеля" Владимир Потанин поднялся на первую строчку в российской части глобального списка Forbes с состоянием в 25,1 миллиарда долларов, обогнав в четверг сразу двоих — главу и совладельца НОВАТЭКа Леонида Михельсона и главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова , сообщается на сайте издания.

О смене лидера свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, которые обновляются в режиме реального времени.

"Произошло это благодаря последовательному росту акций "Норникеля", главного актива Потанина (сейчас миллиардеру принадлежит 34,6 процента акций компании). С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60 процентов. Если год назад они торговались на Мосбирже на уровне 13 500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21 426 рублей за акцию", — отмечает издание.

Второе место занял Вагит Алекперов, от Потанина он отстает всего на 100 миллионов долларов. Как отмечает Forbes, глава ЛУКОЙЛа никогда не оказывался на верхушке российского рейтинга Forbes, но шансы это сделать в ближайшей перспективе вполне реальны.