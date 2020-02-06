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Путин подписал закон о создании должности зампредседателя Совбеза
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РИА Новости

Путин подписал закон о создании должности зампредседателя Совбеза

15:15 06.02.2020 (обновлено: 16:24 06.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.
Должность займет Дмитрий Медведев. Пятнадцатого января он ушел с поста главы кабмина и получил от президента предложение стать его заместителем в Совбезе.
Глава государства заявлял, что если для этого нужны изменения в закон, он готов это сделать, после чего внес соответствующее предложение в Госдуму.
В новом документе уточняется, что назначает и освобождает от должности зампредседателя Совбеза президент. Он же определяет полномочия своего зама. Занять новую позицию может гражданин России, у которого нет иностранного гражданства или вида на жительство.
Кроме того, в законе прописано, что зампред обязан сообщать "о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Помимо должности зампреда, появятся еще три новые: руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза, замруководителя секретариата заместителя председателя и помощника зампредседателя Совбеза России.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
30 января, 17:38
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе
91210688
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Владимир ПутинСовет Безопасности РФРоссияБезопасностьПолитика
Популярные комментарии
Задолбали с этими теплыми местами для своих да наших. До каких пор это будет продолжаться?! Хватит злить народ! На одном месте не справился, как об этом заявила счетная палата, перевели на другое. А кто будет отвечать за то, что не выполнены Указы президента по нацпроектам? Когда мы будем спрашивать за результаты работы, как это делается во всех цивилизованных странах? Это ведь на наши деньги, уважаемые налогоплательщики они безбедно живут и ни за что не отвечают, пересаживаясь из одного кресла в другое. ПОЗОРИЩЕ!!!
6 февраля, 16:30
ВФВладимир Федотов
1600000
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