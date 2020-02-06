Путин подписал закон о создании должности зампредседателя Совбеза

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о создании должности заместителя председателя Совета безопасности России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.
Должность займет Дмитрий Медведев. Пятнадцатого января он ушел с поста главы кабмина и получил от президента предложение стать его заместителем в Совбезе.
Глава государства заявлял, что если для этого нужны изменения в закон, он готов это сделать, после чего внес соответствующее предложение в Госдуму.
В новом документе уточняется, что назначает и освобождает от должности зампредседателя Совбеза президент. Он же определяет полномочия своего зама. Занять новую позицию может гражданин России, у которого нет иностранного гражданства или вида на жительство.
Кроме того, в законе прописано, что зампред обязан сообщать "о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта".
Помимо должности зампреда, появятся еще три новые: руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза, замруководителя секретариата заместителя председателя и помощника зампредседателя Совбеза России.
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