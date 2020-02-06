К 75-летию со дня рождения Боба Марли вышел клип на Redemption Song

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. The Marley Family, Universal Music и Island Records выпустили клип на композицию Redemption Song к 75-летию со дня рождения Боба Марли, . The Marley Family, Universal Music и Island Records выпустили клип на композицию Redemption Song к 75-летию со дня рождения Боба Марли, сообщает Rolling Stone.

Более трех тысяч рисунков к ролику сделали французские художники Октав Марсаль и Тео Де Гультцель. В них отражена главная идея песни об освобождении: так, у льва в короне вырастают крылья, и он улетает из королевства. Сам Марли играет на акустической гитаре, которая украшена изображениями цветов.

"Мы предлагаем аудитории путешествие по аллегориям на основе истории рабства, традиций Ямайки, раста-культуры, движения за права чернокожих и личной жизни Боба Марли", — пояснили художники.

Релиз Redemption Song состоялся в октябре 1980 года, песня вошла в последний альбом знаменитого музыканта. Он умер от рака 11 мая 1981 года в возрасте 36 лет.