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К 75-летию со дня рождения Боба Марли вышел клип на Redemption Song
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РИА Новости

К 75-летию со дня рождения Боба Марли вышел клип на Redemption Song

18:08 06.02.2020
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. The Marley Family, Universal Music и Island Records выпустили клип на композицию Redemption Song к 75-летию со дня рождения Боба Марли, сообщает Rolling Stone.
Более трех тысяч рисунков к ролику сделали французские художники Октав Марсаль и Тео Де Гультцель. В них отражена главная идея песни об освобождении: так, у льва в короне вырастают крылья, и он улетает из королевства. Сам Марли играет на акустической гитаре, которая украшена изображениями цветов.

"Мы предлагаем аудитории путешествие по аллегориям на основе истории рабства, традиций Ямайки, раста-культуры, движения за права чернокожих и личной жизни Боба Марли", — пояснили художники.

Релиз Redemption Song состоялся в октябре 1980 года, песня вошла в последний альбом знаменитого музыканта. Он умер от рака 11 мая 1981 года в возрасте 36 лет.
Весь год поклонники будут отмечать 75-летие со дня рождения Марли, планируется выпуск ранее не публиковавшихся материалов о самом известном исполнителе в стиле регги. Его сыновья Зигги и Стивен посвятят ему музыкальный фестиваль Beachlife. Он пройдет в Редондо-Бич в Калифорнии с 1 по 3 мая.
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