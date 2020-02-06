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Голикова отметила возросшую роль Госсовета
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РИА Новости

Голикова отметила возросшую роль Госсовета

15:12 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила возросшую роль Госсовета и выразила мнение, что было бы правильно закрепить наличие этого органа в конституции.
"Я хочу отметить абсолютно изменившуюся роль Госсовета в последнее время. Как вы обратили внимание, Госсовет стал работать в более широком формате и обсуждать те проблемы, которые сегодня являются абсолютно приоритетными для страны", - сказала вице-премьер журналистам.
Конституция Российской Федерации
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Голикова добавила, что учитывая возросшую роль Госсовета, ей кажется правильным "наличие этого органа в Конституции".
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
20 января, 17:45
Крашенинников раскрыл функции Госсовета
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Татьяна ГоликоваГосударственный совет РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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