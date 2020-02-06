МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила возросшую роль Госсовета и выразила мнение, что было бы правильно закрепить наличие этого органа в конституции.
"Я хочу отметить абсолютно изменившуюся роль Госсовета в последнее время. Как вы обратили внимание, Госсовет стал работать в более широком формате и обсуждать те проблемы, которые сегодня являются абсолютно приоритетными для страны", - сказала вице-премьер журналистам.
Голикова добавила, что учитывая возросшую роль Госсовета, ей кажется правильным "наличие этого органа в Конституции".
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
20 января, 17:45Крашенинников раскрыл функции Госсовета