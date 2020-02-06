Голикова отметила возросшую роль Госсовета

"Я хочу отметить абсолютно изменившуюся роль Госсовета в последнее время. Как вы обратили внимание, Госсовет стал работать в более широком формате и обсуждать те проблемы, которые сегодня являются абсолютно приоритетными для страны", - сказала вице-премьер журналистам.