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2020-02-06T19:14+0300
https://ria.ru/20200206/1564353106.html
Скабеева высмеяла потасовку депутатов в Раде
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РИА Новости

Скабеева высмеяла потасовку депутатов в Раде

15:40 06.02.2020 (обновлено: 19:14 06.02.2020)
6152
© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева в студии "60 минут" во время интервью в Москве
Телеведущая Ольга Скабеева в студии 60 минут во время интервью в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале отреагировала на видео с дракой депутатов Рады.
"Цивилизованная европейская страна проводит очередное голосование в парламенте", — написала Скабеева.
Телеведущая Ольга Скабеева
Ольга Скабеева
Телеведущая
В Раде за день произошли две потасовки между депутатами фракции "Слуга народа" и оппозицией. Несколько депутатов от фракции "Батькивщина" попытались прорваться в президиум парламента, где находился первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Опубликовано видео потасовки депутатов в Раде
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Ранее Юлия Тимошенко в перерыве зашла в президиум Рады и заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Депутаты "Батькивщины" попытались последовать за ней, однако депутаты от "Слуги народа" препятствовали им.
Утром в четверг Рада начала рассматривать в окончательном чтении законопроект, отменяющий с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению подали более четырех тысяч поправок.
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Обсудить 7
Руслан СтефанчукПартия "Слуга народа"Ольга СкабееваTelegram (приложение)Верховная Рада УкраиныЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
Популярные комментарии
Я так понимаю, что Скабеева - это ум, честь и совесть нашей эпохи... Иначе я не могу понять многочисленные отсылки на её юмор... ;-)
6 февраля, 15:55
Владислав Леончук
15800018
Кто высмеял? Скабеева??? ---Спасибо, уже смешно :)
6 февраля, 15:53
aalnoor1953
15300021
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