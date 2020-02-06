Скабеева высмеяла потасовку депутатов в Раде

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Российская телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале отреагировала на видео с дракой депутатов Рады.
"Цивилизованная европейская страна проводит очередное голосование в парламенте", — написала Скабеева.
В Раде за день произошли две потасовки между депутатами фракции "Слуга народа" и оппозицией. Несколько депутатов от фракции "Батькивщина" попытались прорваться в президиум парламента, где находился первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Ранее Юлия Тимошенко в перерыве зашла в президиум Рады и заняла место спикера Дмитрия Разумкова. Депутаты "Батькивщины" попытались последовать за ней, однако депутаты от "Слуги народа" препятствовали им.
Утром в четверг Рада начала рассматривать в окончательном чтении законопроект, отменяющий с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Ко второму чтению подали более четырех тысяч поправок.
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