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Религия и мировоззрение
2020-02-06T17:01+0300
https://ria.ru/20200206/1564353039.html
В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:298:3070:2025_1036x0_80_0_0_669fe0f339a707c89b9d39604d35297d.jpg
РИА Новости

В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод

15:10 06.02.2020 (обновлено: 17:01 06.02.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе
© РИА Новости / Александр Натрускин
Вахтанг Кипшидзе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости, Артем Буденный. Русская православная церковь надеется, что деятельность созданного США Альянса религиозных свобод будет отвечать фундаментальным вызовам, с которыми сталкиваются христиане в мире, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия и Украина присоединились к созданному США альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.
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"Хотелось бы верить, что деятельность новообразованного альянса будет отвечать фундаментальным вызовам христиан в мире", - сказал РИА Новости Кипшидзе.
В этой связи он упомянул речь генпрокурора США Уильяма Барра, который в октябре 2019 года выступил в Университете Нотр-Дама. Тогда Барр отметил факты нарушения прав верующих в США, например, обязательство для работодателей финансировать абортивные средства в программах ДМС для сотрудников, законы, обязывающие государственные школы проводить уроки на ЛГБТ-тематику, а также факты ущемления христианских частных школ в образовательных программах разных штатов.
"До недавнего времени деятельность американской администрации в области религиозной свободы заключалась исключительно в защите прав религиозных меньшинств за рубежом, в первую очередь тех, которые многие эксперты считают тоталитарными сектами. Однако выяснилось, что дискриминации и преследованиям подвергаются консервативные христиане, в том числе в самих США, о чем свидетельствовал генеральный прокурор США Уильям Барр", - сказал Кипшидзе.
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По его словам, в Альянс религиозных свобод вошли страны, в которых есть проблемы с защитой прав христиан. Например, Украина, в которой при поддержке США была создана провластная раскольничья Православная церковь Украины, а последователи канонической Украинской православной церкви стали подвергаться гонениям, несмотря на то, что это церковь большинства.
"Не менее сложной является ситуация в Польше и Грузии, где власти в ущерб религиозной свободе католиков и православных, составляющих большинство в этих странах, навязывают необходимость проведения так называемых парадов гордости сексуальных меньшинств", - подытожил представитель Русской церкви.
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По информации сайта Госдепартамента США, 5 февраля госсекретарь США Майк Помпео выступил на ужине Альянса религиозных свобод, где присутствовали представители стран-участников Альянса. Он отметил, что недавно вернулся из поездки в Восточную Европу и Центральную Азию, где встретился с представителями так называемой Православной церкви Украины, которые "борются за то, чтобы молиться свободно, без вмешательства правительства России". Следующая встреча Альянса религиозных свобод на уровне министерств иностранных дел состоится в июле 2020 года в Варшаве.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРИА НовостирелигияПолитикаУильям БаррМайк ПомпеоВахтанг КипшидзеРусская православная церковьМоскваСШАГрузияВ мире
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