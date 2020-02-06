В РПЦ оценили созданный в США Альянс религиозных свобод

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости, Артем Буденный. Русская православная церковь надеется, что деятельность созданного Русская православная церковь надеется, что деятельность созданного США Альянса религиозных свобод будет отвечать фундаментальным вызовам, с которыми сталкиваются христиане в мире, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что страны Балтии, Грузия Украина присоединились к созданному США альянсу религиозных свобод. Он отметил, что международная коалиция для продвижения вопроса религиозных свобод собирается на уровне национальных лидеров, а страны-участницы намерены бороться с нарушением свободы вероисповедания. Среди участников альянса – Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, признанное рядом стран Косово, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония.

"Хотелось бы верить, что деятельность новообразованного альянса будет отвечать фундаментальным вызовам христиан в мире", - сказал РИА Новости Кипшидзе.

В этой связи он упомянул речь генпрокурора США Уильяма Барра, который в октябре 2019 года выступил в Университете Нотр-Дама. Тогда Барр отметил факты нарушения прав верующих в США, например, обязательство для работодателей финансировать абортивные средства в программах ДМС для сотрудников, законы, обязывающие государственные школы проводить уроки на ЛГБТ-тематику, а также факты ущемления христианских частных школ в образовательных программах разных штатов.

"До недавнего времени деятельность американской администрации в области религиозной свободы заключалась исключительно в защите прав религиозных меньшинств за рубежом, в первую очередь тех, которые многие эксперты считают тоталитарными сектами. Однако выяснилось, что дискриминации и преследованиям подвергаются консервативные христиане, в том числе в самих США, о чем свидетельствовал генеральный прокурор США Уильям Барр", - сказал Кипшидзе.

По его словам, в Альянс религиозных свобод вошли страны, в которых есть проблемы с защитой прав христиан. Например, Украина, в которой при поддержке США была создана провластная раскольничья Православная церковь Украины, а последователи канонической Украинской православной церкви стали подвергаться гонениям, несмотря на то, что это церковь большинства.

"Не менее сложной является ситуация в Польше и Грузии, где власти в ущерб религиозной свободе католиков и православных, составляющих большинство в этих странах, навязывают необходимость проведения так называемых парадов гордости сексуальных меньшинств", - подытожил представитель Русской церкви.