Sputnik удивлен тратами Пентагона на мониторинг его соцсетей

"К сожалению, мы не можем дать немедленный комментарий. По правде говоря, с тех пор как мы получили ваш запрос, все здесь находятся в состоянии шока и трепета по поводу приведенного вами примера беспрецедентной эффективности расходования американского военного бюджета. Однако мы рады, что служим важным источником информации для Пентагона, и будем в дальнейшем иметь это в виду. Передайте наши наилучшие пожелания Министерству обороны США", — говорится в ответе на запрос Newsweek.