Sputnik удивлен тратами Пентагона на мониторинг его соцсетей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В пресс-службе МИА "Россия сегодня" удивились тому, что Пентагон тратит деньги на отслеживание аккаунтов Sputnik в соцсетях в поисках фейков про коронавирус.
В пресс-службе пояснили, что получили запрос от журналиста американского издания Newsweek, попросившего прокомментировать действия американских военных, которые изучают страницы Sputnik в социальных сетях на предмет распространения якобы ложной информации о вспышке коронавирусной инфекции.
"К сожалению, мы не можем дать немедленный комментарий. По правде говоря, с тех пор как мы получили ваш запрос, все здесь находятся в состоянии шока и трепета по поводу приведенного вами примера беспрецедентной эффективности расходования американского военного бюджета. Однако мы рады, что служим важным источником информации для Пентагона, и будем в дальнейшем иметь это в виду. Передайте наши наилучшие пожелания Министерству обороны США", — говорится в ответе на запрос Newsweek.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В конце 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским средствам массовой информации, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя доказательств так и не предъявили. Официальные российские представители назвали эти заявления голословными.
В минувшем декабре Национальный комитет Демократической партии США включил Sputnik и RT в перечень "пропагандистских" СМИ, которых следует избегать, а аналитический центр "Европейские ценности" призвал страны Евросоюза не считать эти российские СМИ представителями "свободной прессы" и рекомендовал отказывать им в доступе на пресс-конференции.
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