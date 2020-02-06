Немецкие политики призвали Великобританию освободить Ассанжа

БЕРЛИН, 6 фев - РИА Новости. Бывшие федеральные министры, политики и публичные деятели Германии призвали британские власти освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ожидающего суда в Великобритании.
В четверг в Берлине состоялась пресс-конференция авторов петиции и ряда ее подписантов.
"Более 130 публичных деятелей выступают за освобождение Ассанжа. Среди них десять бывших федеральных министров, в том числе трое бывших министров юстиции. Представители СПДГ, Свободных демократов, Зеленых и Левых, к сожалению, всего один от христианских демократов", - заявил журналист Гюнтер Валльрафф, один из инициаторов публичной кампании.
Он отметил, что Ассанж раскрыл публике информацию о военных преступлениях армии США, по его словам, именно за это его и преследуют американские власти. "Ему мешают заниматься собственной юридической защитой путем психологических пыток, представитель ООН по пыткам Нильс Мельцер посещал его несколько раз и сообщил о четких признаках того, что его подвергают психологическим пыткам. Поэтому мы требуем за несколько дней до ПАСЕ немедленного освобождения Ассанжа из правочеловеческих и гуманитарных соображений", - добавил Валльрафф.
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Он пояснил, что целью кампании является просвещение людей о том, что речь идет не только о защите Ассанжа, но о защите свободы слова и самой демократии. "Мы хотим поддержать Ассанжа и избежать объявления банкротства западного правого государства", - заявил Валльрафф.
В свою очередь один из подписантов, экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что "очевидно, что этом случае в (судебном) процессе не обеспечены принципы правового государства". Бывший министр добавил, что считает в преследовании Ассанжа "играют роль политические мотивы". "Я не вмешиваюсь в вопрос о том, нарушил ли Ассанж закон, я не вмешиваюсь в вопрос, возможна и необходима ли экстрадиция Ассанжа из Великобритании. Речь идет о том, что в нынешних условиях он не может пользоваться элементарными правами любого обвиняемого - физически, психологически готовиться к защите", - пояснил Габриэль.
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Бывший министр внутренних дел Герхарт Баум, также подписавший петицию, заявил, что этим он борется за свободу слова, за права человека. "Можно рассчитывать на длительный процесс, не менее года. И я задаюсь вопросом, как принципы правового государства сосуществуют со свободой СМИ в таких случаях", - заявил Баум.
Сбор подписей осуществляется через специально созданный сайт assange-helfen.de. На момент выпуска заметки счетчик на сайте сообщал о свыше 220 подписантах.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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